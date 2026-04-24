Housing-Fans können sich in WoW jetzt das süßeste Deko-Item ever sichern, wenn sie 4 Stunden lang durchhalten

Alle Fans vom Housing in World of Warcraft sollten jetzt die Ohren spitzen: Knapp einen Monat habt ihr Zeit, um euch für euer Eigenheim einen zuckersüßen Dekorationsgegenstand zu sichern. MeinMMO verrät, was ihr dafür tun müsst.

Was ist das für ein Deko-Item? Ihr seht den Dekorationsgegenstand in unserem Aufmacherbild: den kuschelig, weißen Grrgle! SO FLAUSCHIG! Das Item könnt ihr euch als Twitch-Drop von jetzt an bis zum 22. Mai 2026 sichern.

In dieser Zeit müsst ihr auf Twitch 4 Stunden lang bei einem teilnahmeberechtigten Stream einschalten, auf dem World of Warcraft gezeigt wird – ihr erkennt diese meist auf einen Blick an dem Wort „DROPS“ im Titel. Ihr könnt dabei mit dem Browser auf eurem PC/Mac oder mit der Twitch-App für Android oder iOS Drops verdienen und abholen. Für Twitch-Apps auf Spielkonsolen, Smart-TVs und andere TV-Apps werden Drops nicht unterstützt.

Video starten WoW: Housing-Cinematic im WildStar-Flair Autoplay

Ebenfalls wichtig: Ihr müsst die komplette Zeit nicht am Stück oder nur bei einem Streamer verbringen. Twitch merkt sich euren Fortschritt, auch wenn ihr Pausen einlegt oder zwischen den Kanälen hin- und herwechselt.

Sobald ihr die 4 Stunden gemeistert habt, könnt ihr den Drop auf dem Kanal, den ihr gerade anseht, oder im Inventar des Menüs „Drops“ auf Twitch abholen. Besucht außerdem Dennia Silberzunge in Silbermond, Tuuran in Sturmwind oder Gabbi in Orgrimmar, um weitere Kopien von Grrgle zu erwerben.

Nicht vergessen: Account verknüpfen!

Welche Voraussetzungen muss ich noch erfüllen? Wie bei allen Twitch-Drops müsst ihr euren Twitch-Account mit eurem Account des jeweiligen Spiels verbinden. Loggt euch dafür auf https://account.battle.net/connections in euren Battle.net-Account ein und klickt auf den „Verbinden“-Link für Twitch. Danach müsst ihr nur noch den Anweisungen folgen, um euch anzumelden und euren Twitch-Account mit Battle.net zu verbinden.

Nachdem ihr eure Belohnungen auf Twitch abgeholt habt, solltet ihr sicherstellen, dass ihr in der Battle.net-Region eingeloggt seid, für die ihr eure Drops erhalten wollt. Die Gegenstände werden an die Region geliefert, in der ihr euch zum ersten Mal einloggt. Nach dem Abholen kann es bis zu 24 Stunden dauern, bis ihr eure Belohnung im Spiel erhaltet.

Habt ihr übrigens schon in WoW-Patch 12.0.5 reingespielt? Hattet ihr dort auch so viele Probleme? Die Entwickler von World of Warcraft haben sich mittlerweile zum Zustand des Updates geäußert und Besserung versprochen. Ein Teil der Community vermutet hinter den Worten eine KI: Blizzard äußert sich zur Kritik an WoW Patch 12.0.5, Spieler vermuten: Hier entschuldigt sich eine KI