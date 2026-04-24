Blizzard äußert sich zur Kritik an WoW Patch 12.0.5, Spieler vermuten: Hier entschuldigt sich eine KI

Die Entwickler von World of Warcraft haben sich zum Zustand von Patch 12.0.5 geäußert und versprechen Besserung. Ein Teil der Community vermutet hinter den Worten eine KI, hat konkrete Vorschläge für das Studio.

Was schreibt Blizzard? Nach den vielen Fehlern, die mit Patch 12.0.5 auf den Live-Servern von World of Warcraft gelandet sind, prasselte sehr viel Kritik auf Blizzard ein. Jetzt haben sich die Entwickler dazu geäußert. Auf blizzard.com erklären sie:

Der Launch von Patch 12.0.5 entsprach nicht unseren Standards, und wir wissen, dass dies eure Zeit beeinträchtigt und zu berechtigter Frustration geführt hat. Das Team hat seit der Veröffentlichung rund um die Uhr daran gearbeitet, das Spiel zu stabilisieren und die größten Probleme zu beheben, auf die Spieler sofort gestoßen sind: Unsere Hotfix-Updates findet ihr hier, und unsere Beiträge zum Problem mit dem Bonuswurf (Bonus Roll) hier und hier. Das Team zieht Lehren aus diesem Launch, um sicherzustellen, dass sich so etwas nicht wiederholt. Wir werden zudem härter daran arbeiten, offen, frühzeitig und häufig zu kommunizieren, wenn ein Start nicht wie erwartet verläuft: über bekannte Probleme, an denen wir arbeiten, über Fehlerbehebungen während ihres Rollouts und über alle anderen Informationen, die für unsere Community nützlich sind, während Probleme bearbeitet und gelöst werden. Dieses Spiel liegt uns sehr am Herzen, und wir spielen es Seite an Seite mit euch. Wir werden es besser machen.

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Hoffnung auf den alten Blizzard-Feinschliff

Wie reagiert die Community auf diese Zeilen? Spieler diskutieren die Nachricht von Blizzard aktuell vor allem auf Reddit. Dort kommt vor allem eine Vermutung immer wieder auf: Der Text wurde wahrscheinlich von einer KI verfasst.

Statixxpally fragt beispielsweise: „Wurde diese Entschuldigung erneut von einer KI gemacht?“

beepborpimajorp ergänzt: „Ich habe mich genau das auch gefragt.“

Myrsephone hat testweise von ChatGPT eine Entschuldigung zu Patch 12.0.5 schreiben lassen: „Es lieferte mir ein seltsam ähnliches Ergebnis.“

Dass die Spieler so reagieren, hat seine Gründe, die teils ebenfalls in der Diskussion zur Sprache kommen. Zum einen hat Blizzard in den vergangenen Dekaden sehr viele Mitarbeiter verloren, vor allem in den Bereichen Community-Management, Support und Qualitätssicherung. Das merkt man, wenn man beispielsweise ein Ticket für WoW aufmacht und sich durch automatisierte Antworten kämpfen muss.

Zum anderen hat die Community Phrasen wie „We will do better“ schon sehr oft von Blizzard gelesen. Man muss nur mal an die Erweiterungen Battle for Azeroth und Shadowlands zurückdenken, bei denen derart viel schief gegangen ist, dass Game Director Ion Hazzikostas auch gleich ein T-Shirt mit der Aufschrift „We will do better“ hätte tragen können.

Viele Spieler wünschen sich jetzt eine langsamere Schlagzahl für die Patches, wenn dafür die Qualität stimmt. Holdingdownback schreibt etwa: „Mir wäre ein langsamerer Patch-Zyklus lieber, wenn dadurch der ‚Blizzard-Feinschliff‘ zurückkehrt, der dem Spiel in letzter Zeit gefehlt hat.“ Seht ihr das auch so? Eine Übersicht über alle Neuerungen des neuen Updates findet ihr in den offiziellen Patch Notes: Release und Patch Notes für WoW-Patch 12.0.5 – Das müsst ihr zum neuen Update von Midnight wissen