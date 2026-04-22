Neues MMORPG auf Steam setzt voll auf Koop, macht eine wichtige Sache anders als WoW

Das neue MMORPG Farever auf Steam setzt auf Koop-Spaß ganz im Stile von Valheim und verzichtet dabei auf typische MMO-Features wie bei WoW.

Was ist das für ein Spiel? Farever ist ein Koop-MMORPG, das sich an Spielen wie Palia oder Valheim orientiert. Statt sich nur in Dungeons und Raids zu treffen, soll man das gesamte Spiel über am besten als Team zusammenbleiben und gemeinsam Abenteuer erleben.

Dabei liegt der große Fokus auf der Erkundung der Spielwelt. Hier darf man für ein MMORPG untypisch viele Fortbewegungsmethoden nutzen. Auf Berge klettern, über Schluchten gleiten oder tauchen gehört zum Spiel dazu.

Die Erkundung soll dabei stets belohnt werden, denn auf den Gipfeln und in den Höhlen von Farever erwarten euch einzigartige Ausrüstungsteile.

Hier könnt ihr den Trailer zu Farever sehen:

Video starten Farever zeigt im Trailer nicht nur das Release-Date des MMORPGs sondern auch wie das Gameplay aussieht Autoplay

Crafting als wichtiges Feature

Wieso ist Crafting wichtig? Farever kombiniert viele Survival-Mechaniken mit dem MMORPG-Genre, weshalb auch das Crafting nicht zu kurz kommen soll. So gibt es die allerbeste Ausrüstung nicht durch den Sieg über die epischen Bosse im Spiel, sondern durch euer eigenes Handwerksgeschick und seltene Materialien, die es nur an entlegenen Orten gibt.

Das Kämpfen solltet ihr dennoch nicht völlig abschreiben. Hier legen die Entwickler den Trailern nach zu urteilen, den Fokus auf Mobilität und ein agiles Kampfsystem, das auf den ersten Blick an Hytale erinnert. Ob man später die klassische Rollenverteilung mit Tanks, Heilern und Schadensausteilern erwarten darf, muss sich noch zeigen.

Im Vergleich zu WoW dreht Farever die Erfahrung um. Statt das kooperative Erlebnis ins Endgame zu packen, spielt man hier ab Sekunde 1 zusammen. Das Spiel ist von diesem Koop-Gedanken geprägt und darauf ausgelegt, direkt von Level 1 an mit Freunden gespielt zu werden. Eine lange Leveling-Phase bis zum klassischen MMORPG-Endgame entfällt hingegen.

Wie kann man das MMORPG spielen? Farever möchte am 5. Mai in den Early Access auf Steam starten. Ab dann hat jeder Spieler die Möglichkeit, das Spiel im Steam-Store herunterzuladen und auszuprobieren.

Wer so lange nicht warten möchte, kann sich bereits jetzt um einen Beta-Platz bewerben. Diesen könnt ihr bei Steam einfach per Knopfdruck anfragen und mit etwas Glück dürft ihr den Titel direkt ausprobieren.

Im Laufe des Early Access sollen dann auch weitere Regionen, Biome, Monster und Herausforderungen, aber auch soziale Features wie Events, Welt-Ereignisse und Gilden-Systeme dazukommen, die Farever mehr in Richtung MMORPG bringen sollen.

Zum Start ist Farever noch kein fertiges MMORPG. Gerade die Features in diese Richtung sollen im Laufe der Entwicklung folgen. Wir empfehlen deshalb, den Titel erstmal mehr wie ein Survival-Spiel zu betrachten und nicht mit der Erwartung zu starten, Massenschlachten, große Spielermengen und Dungeongruppen würden zum alltäglichen Gameplay gehören. Wollt ihr lieber typische MMORPG-Features, solltet ihr bei Aion 2 reinschauen: Aion 2 ist der Hoffnungsschimmer für MMORPGs und ein Mega-Erfolg in Asien, doch was steckt dahinter?