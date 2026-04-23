Kommendes MMORPG auf Steam bietet mehr Lost Ark als Lost Ark, aber die Entwickler haben Deutschland vergessen

Mit „Embers of the Uncrowned“ will Nexon sein eigenes isometrisches MMORPG auf Steam bringen und greift genau dann an, wenn Lost Ark schwächelt.

Was ist das für ein Spiel? Die Entwickler von Nexon haben ein neues MMORPG vorgestellt. Unter dem Titel „Embers of the Uncrowned“ soll ein neues Dark-Fantasy-MMORPG starten, das auf schnelle Kämpfe, isometrische Ansicht und eben so viel Blut wie leicht bekleidete Körper setzt.

Dabei will das MMORPG mehr Lost Ark als Lost Ark selbst sein. So sieht es auf den ersten Bildern und im Trailer brutaler aus, bietet mehr freizügige Charaktere, aber auch die Kämpfe sollen laut Aussagen der Entwickler extrem schnell, actionreich und schwierig werden.

Schon der Trailer zeigt, worauf man sich einlässt:

Video starten Das neue MMORPG Embers of the Uncrowned zeigt im cinematischen Trailer, wie brutal und mächtig die Feinde sind Autoplay

Ein Land zum Erobern

Was macht man im MMORPG? Die Entwickler haben zwar bislang kein Gameplay gezeigt, Dungeons, Raids und Bosse sind jedoch bereits sicher ein Teil des Erlebnisses. Besonders interessant klingt dabei die Aufgabe, die an den Spieler gerichtet wird. So sei es das Ziel, die Macht eines noblen Hauses wiederherzustellen, indem man das Land von Monstern zurückgewinnt. Denkbar ist also hier eine Art Fraktionskrieg gegen die KI, wie man es aus Helldivers 2 kennt, bei dem es darum geht, die Welt durch Quests und Fortschritt vom Bösen zu befreien.

Im ersten Trailer sieht man da bereits die Gegenspielerin „Bella“, die als mysteriöse Elfe eine Gruppe Ritter erledigt. Die Stärke des eigenen Charakters ist also nur die halbe Miete, es geht auch darum, das eigene Haus zu verstärken und mehr Regionen zu befreien, um noch stärker zu werden.

Gibt es Klassen? Ja, die Entwickler haben in einer Pressemitteilung bereits erste Einblicke in das Klassensystem gegeben. So schreiben sie:

Die Spieler müssen treue Gefährten anwerben und einzigartige Klassen meistern, wie zum Beispiel den flinken Spektralklingen, den vernichtenden Henker oder den magiebegabten Sturmbringer, um das Schlachtfeld zu beherrschen.

Ganz im Stile von Lost Ark sprechen die Entwickler von „massiven Raids“, die „perfekte Koordination“ und „makellose Taktiken“ benötigen, um die „überwältigend starken Feinde“ zu bezwingen.

Was ist mit Deutschland? Versucht man derzeit, Embers of the Uncrowned auf Steam aus Deutschland aufzurufen, findet man den Titel nicht. Ein Blick auf SteamDB zeigt, dass das neue MMORPG momentan nicht in Deutschland verfügbar ist. Obwohl die Entwickler von Nexon es besser wissen müssten, haben sie wohl Deutschland vergessen – genauer gesagt das USK-Formular. Seit November 2024 müssen alle neuen Spiele bei Steam das Formular ausfüllen, um in Deutschland aufrufbar zu sein (Quelle: connect.de).

Vor allem kleinere Indie-Titel vergessen das jedoch mal, weshalb man sie nur über Umwege aufrufen kann. Dass Embers of the Uncrowned langfristig dennoch ziemlich sicher auch in Deutschland erscheint, verrät die Übersetzung. Das MMORPG soll laut Aussage der Entwickler nämlich auch mit deutschen Texten spielbar sein.

Ein Schlag gegen Lost Ark

Was meint Asia-MMO-Experte Cedric Holmeier? Nexon bringt Embers of the Uncrowned genau zu dem Moment ins Spiel, in dem Lost Ark wohl gerade den inoffiziellen Wandel von Amazon Games zurück zu den Entwicklern vollzieht. Nach dem Abgang zweier prominenter Gesichter und mit schwindenden Spielerzahlen jetzt auch noch mit einem starken Konkurrenten draufzuhauen, könnte bitter für das einst so große Lost Ark werden.

Was mir bei Embers of the Uncrowned jedoch noch Bauchschmerzen macht, ist das MMO. Die eigenen Lande von der KI zurückzuerobern kann zwar wie in Helldivers 2 ein großes Multiplayer-Unterfangen werden, denkbar ist jedoch auch, dass sich das als Singleplayer à la Path of Exile 2 oder Diablo entpuppt.

So erleben wir gerade die Weiterentwicklung des Genres hin zu hybriden MMORPG-Modellen, bei denen nur ausgewählte Teile wie Dungeons und Raids mit anderen Spielern stattfinden und man sich sonst schnell zurück in die eigene, einsame Burg zieht. Es bleibt also abzuwarten, ob uns mit Embers of the Uncrowned ein echtes MMORPG oder doch ein Path of Exile 2 mit Raids aus Lost Ark erwartet.

Embers of the Uncrowned ist ein wahrer Konkurrent für Lost Ark und erhöht noch einmal den Druck auf das schwächelnde MMORPG. Doch bei Amazon gehen wohl allmählich die Lichter aus: Das war es dann wohl endgültig mit dem Herr der Ringe MMORPG, Amazon entfernt letzten Hinweis auf das Projekt