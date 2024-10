Throne and Liberty: Halloween-Event – Skins, Startzeit und Inhalte im Überblick

In Throne and Liberty findet ab dem 24. Oktober 2024 das Halloween-Event „Haunted Harvest“ mit neuen Skins und Inhalten statt. MeinMMO hat für euch einen Überblick zu allen bisher bekannten Infos.

Update vom 22. Oktober 2024 – 21:11 Uhr: Wie bereits auf X.com angekündigt, folgten jetzt offizielle Informationen bezüglich des Helloween-Events via playthroneandliberty.com. Folgendes wird uns erwarten:

Event-Zeit: vom 24. Oktober bis 14. November 2024

vom 24. Oktober bis 14. November 2024 Neue Event-Währung: Candy Corn

Candy Corn Neue Event-Währung: Dimension Pumpkins

Dimension Pumpkins Skins im Laden: „Wicked Enchanter“-Paket, „Grin Reaper“, sowie die „Haunted Harvester“-Waffenkosmetik

„Wicked Enchanter“-Paket, „Grin Reaper“, sowie die „Haunted Harvester“-Waffenkosmetik Premium-Kampfpass: „Phantom Assassin’s Star“ und „Phantom Assassin“ Outfit

„Phantom Assassin’s Star“ und „Phantom Assassin“ Outfit Exklusive Dungeons : mit besonderen Belohnungen wie Dimension Pumpkins

: mit besonderen Belohnungen wie Dimension Pumpkins Dungeon-Bosse: haben während des Events eine Chance auf zusätzliche kosmetische Gegenstände

haben während des Events eine Chance auf zusätzliche kosmetische Gegenstände „Haunted Harvest“-Krämer: verkaufen wichtige Event-exklusive Belohnungen

verkaufen wichtige Event-exklusive Belohnungen Ein täglicher Anmeldebonus

Dörfer mit gruseliger Dekoration

Event-exklusive Buffs

Neue Event-Währung Candy Corn

Passend zu Halloween, könnt ihr durch die Dörfer ziehen, um Süßes oder Saures zu erbetteln. Ihr bekommt durch Candy Corn folgende Belohnungen:

Nahrungs-Buffs

Schmuckmünzen

Eine Chance auf die Outfits „Wicked Enchanter“, „Grin Reaper“, sowie die „Haunted Harvester“-Waffenkosmetik (wenn ihr das Candy Corn esst)

Und vieles mehr, was noch nicht verraten wurde

So bekommt ihr Candy Corn:

Freunde in einzigartigen Kostümen im ganzen Dorf grüßen

Nachts nach Charakteren mit versteckten „Haunted Harvest“-Formen suchen

Tags über in einen verspielten Geist verwandeln und nach Charakteren mit versteckten „Haunted Harvest“-Formen suchen

Angeln

Dimension Pumpkins

Mit den Dimension Pumpkins könnt ihr euch folgende Outfits bei Event-Händlern kaufen, die in jedem Dorf stehen:

Den kosmetischen Gegenstand „Ghastly Gourd“

Die Gestaltwandlung „Hallow-Knight“

Das Amitoi „Jack-o’-Lantern Izzy“

Dimension Pumpkins erhaltet ihr durch:

Event-exklusive Dungeons

Von umherwandernden „Haunted Harvest“-Krämern kaufen

Spezielle Halloween-Event Buffs

Kochen: Die „Haunted Harvest“-Krämer streifen durch Solisium und verkaufen euch Event-exklusive Belohnungen. Darunter werden wahrscheinlich auch Kochutensilien sein, mit denen ihr neue Rezepte ausprobieren könnt, die euch 15-minütige Buffs geben:

Spooky Pumpkin Pie Buff Erhöhter Erhalt von Beherrschungspunkten Erhöhte Verbrauchseffizienz beim Abgrund

Choco-Spider Cookie Buff Erhöhte kritische Trefferchance Erhöhter kritischer Schaden



Event-exklusive Fische: Spezielle Event-Fische geben euch in Solisium 15-minütige Buffs:

Red Gummy Fish, Yellow Gummy Fish, Blue Gummy Fish Buff Erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit Erhöhte Angriffsgeschwindigkeit

Pumpkin Taffy Buff Erhöhte Bosstrefferrate Schadensbonus gegen untote und dämonische Gegner Schadensresistenz gegen untote und dämonische Gegner



Findet alle 3 Charaktere in Event-Dörfern mit versteckten „Haunted Harvest“-Formen, um den Buff „Phantoms Prank“ zu erhalten. Erhöhter Sollant-Zuwachs Erhöhter Erfahrungszuwachs



Spezielle Buffs im Amitoi Haus zur Erkundung: Amitois bekommen im Amitoi Haus ein Symbol über ihrem Kopf, das anzeigt, wo sie einen Booster erhalten. Dieser Booster erhöht die Chance auf Spezialbelohnungen von der Amitoi-Expedition. Amitoi im Halloween-Stil (Jack-o’-Lantern Izzy und Hexbound Figment) erhalten eine erhöhte Chance auf Spezialbelohnungen, unabhängig von ihrer Expedition.

Eine komplette Übersicht zum ganzen „Haunted Harvest“ Halloween-Event von Throne and Liberty, könnt ihr auf playthroneandliberty.com nachlesen.

Update vom 18. Oktober 2024 – 09:26 Uhr: Inzwischen sind die Halloween-Skins auch in unserem In-Game-Shop eingetroffen. Zudem ließen die Verantwortlichen von Throne and Liberty auf X.com verkünden, dass es nächste Woche weitere Informationen zum Halloween-Event geben wird. Ein genaues Datum oder Inhalte wurden noch nicht bekanntgegeben.

Wann ist das Halloween-Event? Das Halloween-Event in Throne and Liberty soll das erste Event werden, welches weltweit zeitgleich in allen Versionen des MMORPGs veröffentlicht wird. Somit will Amazon Games eventuell etwaige Spoiler aus der schon länger veröffentlichten Korea-Fassung vermeiden. Bislang ist das Event zwar noch nicht offiziell vorgestellt worden, gespoilert wurden wir allerdings trotzdem.

Denn in Korea erschienen bereits am 10. Oktober 2024 die neuen Halloween-Skins für Throne and Liberty. Hierzulande fehlt hingegen jede Spur der Skins. Anders als erhofft, gibt es bei uns auch sonst keine Hinweise auf das Halloween-Event. Wann die Kostüme in die hiesigen Ingame-Shops kommen und das Halloween-Event startet, ist derzeit noch unklar. MeinMMO hat für euch alle derzeitigen Informationen.

Sobald Amazon Games den offiziellen Starttermin enthüllt, aktualisieren wir diese Meldung

Wie viel Pay2Win steckt in dem neuen MMORPG Throne and Liberty?

Halloween-Event: Alle bisherigen Informationen

Wann startet das Halloween-Event bei uns? Vor zwei Wochen erklärte Daniel Lafuente (Globalization Design Manager von Amazon Games) in einem Interview auf YouTube.com, dass das Halloween-Event gleichzeitig mit Korea starten wird, und zwar noch diesen Monat. Einen genauen Termin verriet er allerdings nicht.

Das ist eines der großartigen Dinge, wenn man eine starke Beziehung zu NCSoft hat, dass wir eng mit ihnen zusammenarbeiten, sodass wir bestimmte Inhalte haben können, die parallel zum koreanischen Service starten. Das erste davon wird das Halloween-Event sein, das später in diesem Monat startet, sodass es das gleiche Event sein wird, das in Korea und der AGS-Version stattfindet. Daniel Lafuente (Globalization Design Manager von Amazon Games) via YouTube.com

Auf der offiziellen Seite von Throne and Liberty (via playthroneandliberty.com) wurde ebenfalls zugesichert, dass die Inhalte zum Spukabenteuer weltweit dasselbe Zeitfenster haben werden. Dadurch soll es zu keinen Spoilern kommen. Des Weiteren heißt es, dass sie uns auf den offiziellen Throne-and-Liberty-Kanälen mehr über das kommende Halloween-Event verraten, sobald das Event näher rückt. Doch bislang sind dort keine weiteren Informationen erschienen.

Einige westliche Spieler scheinen jedoch nervös zu sein, da die Halloween-Skins in der koreanischen Version von Throne and Liberty bereits implementiert worden sind.

Findet das Halloween-Event in Korea bereits statt? Spieler wie der YouTuber Wakayashi haben Zugriff auf die koreanische Version des Spiels und zeigen via YouTube.com die neuen Halloween-Skins. Abgesehen davon scheint aber auch in Korea noch kein Event gestartet zu sein.

Somit wurden wir bezüglich des Events noch nicht gespoilert, anders sieht das aber mit den Skins aus. Wobei diese bereits vor drei Wochen in einem offiziellen koreanischen Livestream auf YouTube.com von Throne and Liberty gezeigt wurden. Hier könnt ihr euch selbst ein Bild der Skins machen:

Throne and Liberty Halloween-Skins

Wann kommt das Halloween-Event zu uns? Da der Server-Reset immer am Mittwoch, um 6 Uhr ist, war die Hoffnung groß, dass die Skins uns vielleicht heute erreichen werden. Doch keine Spur, es befinden sich derzeit keine Halloween-Skins in unserem Shop. Der nächste Reset ist am 23. Oktober 2024 um 6 Uhr. Eventuell werden wir also nächste Woche überrascht.

Behaltet auf jeden Fall die Social-Media-Kanäle von Throne and Liberty im Blick, dort sollten die ersten Informationen zum Event von offizieller Seite her geteilt werden.

Wenn ihr nichts mehr zu Throne and Liberty verpassen wollt, dann schaut unbedingt bei unserer Übersicht vorbei, dort halten wir euch immer auf dem Laufenden: Throne and Liberty: Alle Guides für den Start ins neue MMORPG.