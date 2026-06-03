Pokémon GO: Feldforschungen bringen jetzt Knursp – Welche sind es?

Knurspe sind in Pokémon GO eigentlich eher selten. Gerade könnt ihr die Items aber gut sammeln – mit den richtigen Aufgaben.

Was ist ein Knursp? Knurspe sind Items, die ihr an eure Kumpel-Pokémon verfüttern könnt. Wenn ihr das tut, werden sie in den Aufgeregt-Modus versetzt. Das bedeutet:

Ihr erhaltet die volle Herz-Anzahl für das tägliche Snack-Verfüttern

Das Pokémon bleibt satt und folgt euch somit

Die Laufdistanz für Herzen und Bonbons eures Kumpels wird halbiert

Es ist also ein ziemlich brauchbares Item, um den Freundschaftsstatus eurer Kumpel-Pokémon zu verbessern. Man kommt allerdings in der Regel nicht so leicht an das Item.

In der neuen Season ändert sich das allerdings ein Stück weit.

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Knursp in Feldforschungen finden – So erhaltet ihr das Item

Nach aktuellem Stand hat die neue Season bei den folgenden drei Aufgaben Knursp als Belohnung mitgebracht:

Fange 50 Pokémon

Kämpfe in 3 Raids

Brüte 5 Eier aus

Weiterhin könnt ihr Knursp über PokéStop-Scan-Aufgaben erhalten, aber auch da bringen nicht alle Aufgaben das Item.

Wie finde ich die Aufgaben? Hier müsst ihr euch ein Stück weit auf Euer Glück verlassen, denn welche Aufgaben ihr an einem PokéStop erhaltet, ist vom Zufall bestimmt. Der beste Weg ist, so viele Stops wie möglich zu drehen, aber dazwischen Aufgaben abzuschließen, um wieder Platz für neue zu schaffen. Viele Aufgaben sind schnell zu erledigen, aufwendigere kann man im Zweifel auch einfach löschen – außer, ihr seid auf die Belohnungen daraus aus.

Welche Aufgabe bietet sich an? Das hängt ein Stück weit von eurem Spielstil ab. Die vermutlich einfachste Nebenbei-Aufgabe ist das Fangen von 50 Pokémon, das schafft man relativ fix. Auch die 5 Eier kann man gut ausbrüten, wenn man beispielsweise wie unsere Redakteurin Sophia sowie sehr viel zu Fuß unterwegs ist und gerade viele 2-km-Eier übrig hat.

Die Raid-Aufgabe hingegen ist nur an einem Tag zu schaffen, wenn man noch Raid-Pässe in der Hinterhand hat oder sich mit Münzen, welche kauft. Die täglichen Gratis-Raid-Pässe reichen dafür nicht aus.

Neben der neuen Season ist auch der 2. Teil des Sommers voller Abenteuer in Pokémon GO gestartet. Dieses Mal steht das gelbe Team mit seinem Anführer Spark im Vordergrund. Die aktuell wohl spannendste Belohnung: Ein besonderes Elekid. Wie ihr das fangt, lest ihr in unserem Guide zu Sparks Schlüpf-Mission in Pokémon GO.