Gaming Guide Service
0

Pokémon GO: Mega-Sumpex Konter im Raid-Guide – 20 stärkste Angreifer

Patrick Patrick Freese Lesezeit 2 Minuten
Pokémon-GO-Mega-Sumpex-Titel

Die besten Konter gegen Mega-Sumpex in Pokémon GO im Guide. Wir zeigen euch die besten Angreifer und Movesets. Damit könnt ihr den Boss in Mega-Raids besiegen.

Pokémon GO
Pokémon GO
Augmented Reality

Was ist Mega-Sumpex für ein Pokémon? Sumpex stammt aus der dritten Spielgeneration und ist die letzte Entwicklung des Hoenn-Starters Hydropi. In seiner Mega-Form gehört Sumpex den Typen Wasser und Boden an.

Wann kommt Mega-Sumpex? Den Boss findet ihr in der Zeit von Mittwoch, dem 19. August 2026 um 6:00 Uhr bis Dienstag, dem 25. August 2026 um 22:00 Uhr in Pokémon GO. Wir zeigen euch hier die besten Konter gegen Mega-Sumpex und gegen welche Typen es schwach ist (Typ-Effektivität).

Video starten
Pokémon GO Fest 2026 kommt mit Mewtu und Zeraora

Mega Sumpex besiegen im Raid – Mit diesen Kontern

  1. Mega-Gewaldro mit Kugelsaat und Flora-Statue
  2. Mega-Bisaflor mit Rankenhieb und Flora-Statue
  3. Shaymin (Zenitform) mit Zauberblatt und Strauchler
  4. Crypto-Brigaron mit Rankenhieb und Flora-Statue
  5. Zarude mit Rankenhieb und Blattgeißel
  6. Crypto-Tangoloss mit Rankenhieb und Blattgeißel
  7. Crypto-Bisaflor mit Rankenhieb und Flora-Statue
  8. Katagami mit Rasierblatt und Laubklinge
  9. Gortrom mit Rasierblatt und Flora-Statue
  10. Mega-Sarzenia mit Zauberblatt und Laubklinge
  11. Crypto-Chelterrar mit Rasierblatt und Flora-Statue
  12. Brigaron mit Rankenhieb und Flora-Statue
  13. Silvarro mit Zauberblatt und Flora-Statue
  14. Mega-Galagladi mit Psychoklinge und Laubklinge
  15. Shaymin (Landform) mit Zauberblatt und Strauchler
  16. Roserade mit Zauberblatt und Strauchler
  17. Bisaflor mit Rankenhieb und Flora-Statue
  18. Chelterrar mit Rasierblatt und Flora-Statue
  19. Tangoloss mit Rankenhieb und Blattgeißel
  20. Crypto-Meganie mit Rankenhieb und Flora-Statue

Schwächen von Mega-Sumpex: Das Pokémon gehört zu den Typen Wasser und Boden und ist damit anfällig gegen Pflanze. Setzt in Raids also vor allem auf Angriffe und Pokémon dieser Typen, um Mega-Sumpex zu besiegen.

Mehr zum Thema
Pokémon GO: Community Day mit Kleptifux – So nutzt ihr das Event im August 2026
von Max Handwerk
Pokémon GO: Community Day mit Kleptifux – So nutzt ihr das Event im August 2026
Spieler warnt Trainer vor dem neuen Feature in Pokémon GO, aber die sagen: Typischer User-Error
von Caroline Fuller
Spieler warnt Trainer vor dem neuen Feature in Pokémon GO, aber die sagen: Typischer User-Error
Pokémon GO: Ihr habt jetzt ein kostenloses Mega-Mewtu Y – Was macht man damit?
von Max Handwerk
Pokémon GO: Ihr habt jetzt ein kostenloses Mega-Mewtu Y – Was macht man damit?

Gibt es Shiny Mega-Sumpex? Ja, ihr könnt Shiny-Sumpex in Pokémon GO fangen. Wenn ihr dann eine Mega-Entwicklung durchführt, seht ihr das Mega-Shiny. Wir zeigen euch in der Grafik, wie die schillernde Version von Sumpex aussieht:

Pokemon-Go-Sumpex

Wie viele Trainer benötigt man? Mit den besten Kontern auf hohem Level kann man den Boss zu alleine oder zu zweit besiegen. Mit niedrigeren Leveln, aber starken Kontern, solltet ihr auf mehr Trainer setzen. Um die Raids schnell zu schaffen, bieten sich Gruppen mit vielen Teilnehmern an.

Bevor ihr gegen Mega-Sumpex in den Kampf zieht, solltet ihr euer Team festlegen und zusammenstellen. Dadurch habt ihr nicht nur die Gewissheit, dass ihr mit eurem besten Setup startet, sondern könnt auch noch in jeder Raid-Lobby Zeit sparen: Tipps zum Organisieren eurer Raid-Teams.