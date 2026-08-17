Pokémon GO: Mega-Sumpex Konter im Raid-Guide – 20 stärkste Angreifer

Die besten Konter gegen Mega-Sumpex in Pokémon GO im Guide. Wir zeigen euch die besten Angreifer und Movesets. Damit könnt ihr den Boss in Mega-Raids besiegen.
Was ist Mega-Sumpex für ein Pokémon? Sumpex stammt aus der dritten Spielgeneration und ist die letzte Entwicklung des Hoenn-Starters Hydropi. In seiner Mega-Form gehört Sumpex den Typen Wasser und Boden an.
Wann kommt Mega-Sumpex? Den Boss findet ihr in der Zeit von Mittwoch, dem 19. August 2026 um 6:00 Uhr bis Dienstag, dem 25. August 2026 um 22:00 Uhr in Pokémon GO. Wir zeigen euch hier die besten Konter gegen Mega-Sumpex und gegen welche Typen es schwach ist (Typ-Effektivität).
Mega Sumpex besiegen im Raid – Mit diesen Kontern
- Mega-Gewaldro mit Kugelsaat und Flora-Statue
- Mega-Bisaflor mit Rankenhieb und Flora-Statue
- Shaymin (Zenitform) mit Zauberblatt und Strauchler
- Crypto-Brigaron mit Rankenhieb und Flora-Statue
- Zarude mit Rankenhieb und Blattgeißel
- Crypto-Tangoloss mit Rankenhieb und Blattgeißel
- Crypto-Bisaflor mit Rankenhieb und Flora-Statue
- Katagami mit Rasierblatt und Laubklinge
- Gortrom mit Rasierblatt und Flora-Statue
- Mega-Sarzenia mit Zauberblatt und Laubklinge
- Crypto-Chelterrar mit Rasierblatt und Flora-Statue
- Brigaron mit Rankenhieb und Flora-Statue
- Silvarro mit Zauberblatt und Flora-Statue
- Mega-Galagladi mit Psychoklinge und Laubklinge
- Shaymin (Landform) mit Zauberblatt und Strauchler
- Roserade mit Zauberblatt und Strauchler
- Bisaflor mit Rankenhieb und Flora-Statue
- Chelterrar mit Rasierblatt und Flora-Statue
- Tangoloss mit Rankenhieb und Blattgeißel
- Crypto-Meganie mit Rankenhieb und Flora-Statue
Schwächen von Mega-Sumpex: Das Pokémon gehört zu den Typen Wasser und Boden und ist damit anfällig gegen Pflanze. Setzt in Raids also vor allem auf Angriffe und Pokémon dieser Typen, um Mega-Sumpex zu besiegen.
Gibt es Shiny Mega-Sumpex? Ja, ihr könnt Shiny-Sumpex in Pokémon GO fangen. Wenn ihr dann eine Mega-Entwicklung durchführt, seht ihr das Mega-Shiny. Wir zeigen euch in der Grafik, wie die schillernde Version von Sumpex aussieht:
Wie viele Trainer benötigt man? Mit den besten Kontern auf hohem Level kann man den Boss zu alleine oder zu zweit besiegen. Mit niedrigeren Leveln, aber starken Kontern, solltet ihr auf mehr Trainer setzen. Um die Raids schnell zu schaffen, bieten sich Gruppen mit vielen Teilnehmern an.
Bevor ihr gegen Mega-Sumpex in den Kampf zieht, solltet ihr euer Team festlegen und zusammenstellen. Dadurch habt ihr nicht nur die Gewissheit, dass ihr mit eurem besten Setup startet, sondern könnt auch noch in jeder Raid-Lobby Zeit sparen: Tipps zum Organisieren eurer Raid-Teams.
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