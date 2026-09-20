OLED gilt derzeit als das Maß der Dinge in Sachen Bildqualität und jetzt gibt es einen gut bewerteten Gaming-Monitor besonders günstig im Angebot.

Der günstigste OLED-Monitor mit 280 Hertz

Jetzt zum Angebot

Der G-Master GOB2701QSC-B1 Titan Falcon vom traditionsreichen Monitorhersteller iiyama aus Japan hat zwar einen etwas sperrigen Namen, ist aber der aktuell günstigste Gaming-Monitor mit OLED-Panel und 280 Hertz überhaupt. Im Angebot bei Amazon ist das gut bewertete Modell gerade schon für 339 Euro zu haben.

So günstig oder gar günstiger gab es das bisher noch nicht. Vergleichbare Modelle starten erst im Preisbereich knapp unter 400 Euro. Wie lange das Angebot gilt ist indes nicht bekannt. Alternativ gibt es den starken Gaming-Monitor zum günstigen Preis aber aktuell auch bei Galaxus, Cyberport und Computeruniverse.

Der iiyama G-Master GOB2701QSC-B1 Titan Falcon bietet 27 Zoll Bildschirmdiagonale mit WQHD-Auflösung (2.560 × 1.440 Pixel) und verfügt dank eines entspiegelten RGB-Tandem-(W)OLED-Panels von LG über herausragende Farben, Kontraste und Schwarzwerte. Hinzu kommt eine niedrige Reaktionszeit von nur 0,3 Millisekunden.

Starker Gaming-Monitor mit OLED zum günstigen Preis: iiyama G-Master GOB2701QSC-B1 Titan Falcon für 339 Euro bei Amazon (UVP: 512 Euro)

Passend dazu gibt es auch AMD FreeSync und Nvidia G-Sync-Kompatibilität für ruckel- und rissfreie Bildsynchronisation. Ebenfalls mit an Bord ist HDR-Support mit einer hohen Spitzenhelligkeit von bis 1.500 cd/​m². Weitere Features umfassen integrierte Lautsprecher und zahlreiche Anschlüsse. Alle Details findet ihr auch bei Amazon.

In zwei Bewertungen dort kommt das erst im Sommer erschienene Modell mit 5 von 5 Sternen sehr gut an, wobei die gute Bildqualität zum günstigen Preis gelobt wird. Auch im Test der Webseite Club386 gab es mit 4,5 von 5 Sternen eine hervorragende Testwertung mit viel Lob und nur wenig Kritik:

Der G-Master GOB2701QSC-B1 ist in fast allen für einen Gaming-Monitor wichtigen Bereichen kaum zu übertreffen, was seinen relativ niedrigen Preis umso verlockender macht. Club386.com

Pro hervorragende Helligkeit

schnelle Reaktionszeiten

relativ geringer Stromverbrauch

KVM-Switch

attraktiver Preis Contra geringfügige Farbabweichungen

leichte Farbsäume bei Text

Weitere Angebote: GTA-6-Soundtrack, WoW Forever, Gaming-Maus und Prime Day

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit dabei sind zum Beispiel der GTA-6-Soundtrack auf CD oder als Download sowie 10 Gründe, warum gerade Classic-Spieler WoW Forever lieben werden. Auch gibt es eine gut bewertete Gaming-Maus von Logitech zum Schleuderpreis für unter 30 Euro. Außerdem naht der nächste Amazon Prime Day mit vielen Rabatten im Oktober, zu dem wir bereits ein paar Tipps für euch haben.

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