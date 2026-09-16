Amazon Prime Day im Oktober: Alle Infos zu den Prime Deal Days 2026 und wie ihr ideal spart

Der Sommer ist vorbei und die Tage werden wieder kürzer. Und das gilt auch für Preise, denn es wird wieder Zeit für die legendären Amazon Prime Days! Das ist die ideale Zeit, um das heimische Gaming-Setup auf Vordermann zu bringen.

Hier geht's zu den starken Prime Deals!

Am 6. und 7. Oktober 2026 steigen die diesjährigen Amazon Prime Deal Days. Zwei Tage lang fallen wieder die Preise für massig Hardware-Produkte, von flotten SSDs über reaktionsschnelle Gaming-Mäuse bis hin zu dicken 4K-TVs. Wer seine Wunschliste schon länger sehnsüchtig pflegt, bekommt hier die optimale Gelegenheit zum Sparen.

Wie schon beim großen Event im Sommer gilt auch bei diesem Sale eine wichtige Grundregel: Die stärksten Rabatte richten sich exklusiv an Mitglieder von Amazon Prime. Wenn ihr also noch kein Prime-Abo habt, dann schlagt jetzt schnell zu, es rentiert sich!

Wann genau starten die Angebote zu den Amazon Prime Deal Days?

Damit ihr zum Start optimal informiert seid, haben wir die wichtigsten Eckdaten für euch zusammengefasst:

Start: Dienstag, 6. Oktober 2026 (ab Mitternacht)

Dienstag, 6. Oktober 2026 (ab Mitternacht) Ende: Mittwoch, 7. Oktober 2026 (um 23:59 Uhr)

Mittwoch, 7. Oktober 2026 (um 23:59 Uhr) Voraussetzung: Ein aktives Amazon Prime-Abonnement (auch der 30-Tage-Gratiszeitraum zählt!)

Wir halten für euch während des gesamten Events die Augen offen und filtern aus dem Wust an Angeboten die idealen Knaller für Gamer und Nerds heraus, damit ihr direkt bei den echten Highlights zuschlagen und optimal sparen könnt.

Welche Marken und Hardware-Deals erwarten euch?

Laut Amazon erwarten uns bei den Prime Deal Days über eine Million(!) reduzierte Artikel. Das stärkste Argument für euer Bankkonto: Viele Produkte fallen laut Amazon auf den niedrigsten Preis der vergangenen zwölf Monate! Wenn ihr also schon immer ein bestimmtes Gerät wolltet, ist es jetzt wahrscheinlich deutlich günstiger. Für Gamer sind vor allem die bereits bestätigten Elektronik-Marken ein echtes Highlight:

Logitech: Eure Anlaufstelle, wenn ihr euer Setup mit reaktionsschnellen Gaming-Mäusen, mechanischen Tastaturen oder präzisen Headsets aufwerten wollt.

Eure Anlaufstelle, wenn ihr euer Setup mit reaktionsschnellen Gaming-Mäusen, mechanischen Tastaturen oder präzisen Headsets aufwerten wollt. Samsung & Philips: Hier rechnen wir fest mit Top-Preisen für schnelle NVMe-SSDs, Gaming-Monitore und smarte Beleuchtungs-Upgrades.

Hier rechnen wir fest mit Top-Preisen für schnelle NVMe-SSDs, Gaming-Monitore und smarte Beleuchtungs-Upgrades. Hisense & Xiaomi: Wer schon länger einen bezahlbaren, aber starken 4K-TV für seine Konsole sucht, sollte diese Marken an den beiden Event-Tagen ganz genau im Blick behalten.

Wer schon länger einen bezahlbaren, aber starken 4K-TV für seine Konsole sucht, sollte diese Marken an den beiden Event-Tagen ganz genau im Blick behalten. Für Bastler und Sammler: Auch LEGO ist offiziell als Deal-Marke bestätigt. Das ist ideal für alle, die ihr Gaming-Zimmer mit neuen Sets dekorieren wollen.

Auch ist offiziell als Deal-Marke bestätigt. Das ist ideal für alle, die ihr Gaming-Zimmer mit neuen Sets dekorieren wollen. Ninja: Wer mit einem der zahlreichen coolen Küchen-Gadgets (Nicht mehr nur Airfryer!) des Herstellers liebäugelt, wird sich über viele Deals freuen!

Wie sichert ihr euch die stärksten Preise?

Ein cleverer Kniff für dieses Herbst-Event: Amazon schaltet dreimal täglich neue Angebote frei. Es reicht also nicht, nur um Mitternacht die Seite zu aktualisieren. Wir raten euch daher, regelmäßig reinzuschauen, da die Stückzahlen bei besonders gefragten Hardware-Deals stark limitiert sein können.

Zusätzlich gibt es ein paar spannende Aktionen abseits der reinen Hardware. Die hauseigenen Produkte rund um Amazon Basics sind mit bis zu 30 Prozent Rabatt dabei. Wenn ihr also ein neues Alexa-Gerät, einen Fire-TV-Stick, einen Kindle-eReader oder einen Luna-Controller braucht, dann wartet noch bis zum Herbst und bekommt diese Geräte richtig günstig!

Unser Spar-Tipp vorab: Wer den neuen Bereich Amazon Haul nutzen möchte, bekommt dort bereits vom 1. bis zum 5. Oktober 2026 zusätzliche 15 Prozent Rabatt auf die allererste Bestellung. Wer also schon vor dem großen Sale-Startschuss smarte Schnäppchen sucht, findet hier eine ideale Vorab-Möglichkeit.

Besonders starke Deals werden wir hier aber auch gesondert vorstellen, damit ihr nichts verpasst. Streicht euch also den Starttermin der Amazon Prime Deal Days im Kalender an, seht zu, dass ihr rechtzeitig ein Prime-Abo (und wenn es nur das Probeabo ist) habt und freut euch auf die besten Deals des Herbstes!

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