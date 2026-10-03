Perfekt für MMOs: Diese geniale Gaming-Maus von Razer gibt es gerade zum historisch günstigsten Preis

Dank ihrer vielen Tasten eignet sich diese Gaming-Maus von Razer hervorragend für MMOs und ist gerade besonders günstig.

MMO-Maus von Razer um 41% reduziert

Jetzt zum Angebot

Die Razer Naga V2 HyperSpeed bekommt ihr im befristeten Angebot bei Amazon als frühen Prime-Deal gerade um 41 Prozent reduziert im Vergleich zur Preisempfehlung. Laut Vergleichsseiten gab es sie bisher noch nicht günstiger. Das Angebot gilt bis zum 7. Oktober oder solange der Aktionsvorrat reicht.

Mit ihren sage und schreibe 19 programmierbaren und ergonomisch positionierten Tasten bietet die Razer Naga V2 HyperSpeed allerhand Möglichkeiten die wichtigsten Befehle zuzuweisen oder mit Makros zu belegen. Das Mausrad arbeitet indes wahlweise frei laufend für schnelle Eingaben oder taktil für mehr Präzision und sattes Feedback.

Dabei setzt Razer auf seine mechanischen Maus-Switches der 2. Generation für mehr Haltbarkeit und Zuverlässigkeit, die dank goldbeschichteter Kontakte besser vor vorzeitigem Verschleiß geschützt sein sollen und bis zu 60 Millionen Klicks aushalten, bevor sie den Geist aufgeben.

Beim optischen Focus-Pro-Sensor mit 30K-Auflösung verspricht Razer derweil eine fehlerfreie Tracking-Performance auf einer Vielzahl von Oberflächen, inklusive Glas, was ergänzt durch intelligente Funktionen für noch besseres Zielen und mehr Kontrolle in Spielen und Co. sorgen soll.

MMO-Maus zum Tiefpreis: Razer Naga V2 HyperSpeed für nur 64,49 Euro statt 109,99 Euro UVP im Angebot bei Amazon

Praktisch latenzfreie Performance gibt es dank Razers schneller HyperSpeed-Wireless-Technologie (2,4 GHz), während sich die Maus alternativ auch per Bluetooth verbinden lässt. Je nachdem verspricht der Hersteller bis zu 250 Stunden oder 400 Stunden Akkulaufzeit, bevor die Maus wieder an ein Kabel muss.

Weitere Details zur Ausstattung findet ihr auch bei Amazon. Unterdessen hatte die Webseite TechPowerUp die Razer Naga V2 HyperSpeed im Test auf dem Prüfstand und die für MMOs prädestinierte Maus fast durchgehend positiv bewertet sowie eine Kaufempfehlung ausgesprochen:

[…] Kurz gesagt: Abgesehen von beleuchteten Seitentasten bietet die Naga V2 Hyperspeed so ziemlich alles, was eine reine MMO-Maus braucht. Zwar verfügt die Pro-Version über einige nützliche Zusatzfunktionen, doch wer einfach nur eine hervorragende MMO-Maus sucht, ohne dabei tief in die Tasche greifen zu müssen, ist mit der Naga V2 Hyperspeed ebenso gut bedient. Aus diesem Grund erhält die Naga V2 Hyperspeed unsere Auszeichnung ‘Editor’s Choice’. TechPowerUp

Pro hervorragende Wireless-Leistung

tolle Sensorleistung

sehr geringe Klickverzögerung

hohe Qualität der Tasten

sehr gutes Scrollrad

gute Auswahl an Komponenten

gut gleitende Mausfüße

vollständige Anpassbarkeit über die Software

Bluetooth-Funktionalität Contra kein Wireless-Verstärker im Lieferumfang

ressourcenintensive Software

Weitere Angebote: WoW Forever, Mehrwertsteuer-Aktion und Gaming-Tastatur

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit dabei sind zum Beispiel das neue WoW Forever sowie eine Mehrwertsteuer-Aktion bei MediaMarkt mit zahlreichen Rabatten auf verschiedene Artikel. Außerdem gibt es auch eine sehr gute Gaming-Tastatur von Razer aktuell noch über die Hälfte günstiger und zum ebenfalls historisch günstigsten Preis.

Mit einem Einkaufswagen markierte Links sind so genannte Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhalten wir je nach Anbieter eine kleine Provision – ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.