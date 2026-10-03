Sony hat wohl still und leise ein neues PS5-Modell veröffentlicht und das könnte die Haltbarkeit stark verbessern

Sony soll ein neues PS5-Modell verkaufen. Im Inneren der Konsole stecken laut einem Techniker wichtige Verbesserung für die Lebenszeit der Konsole

Revisionen bei Hardware sind erst einmal nichts Ungewöhnliches. Hersteller passen kleinere und größere Dinge an, wenn sich Veränderungen als besser erwiesen haben. Oder einfach um Kosten zu sparen.

Der Konsolen- und Controller-Techniker @Modyficator89 hat jetzt die „Wolverine Limited Edition“ der PS5 Slim zerlegt und hat festgestellt, dass Sony wohl einige Veränderungen im Inneren der Konsole vorgenommen haben soll. Etliche Veränderungen stellen starke Verbesserungen für die Haltbarkeit der Konsole dar. Seine Ergebnisse hat er auf X.com geteilt.

Video starten Sony veröffentlicht den offiziellen Reveal-Trailer zur PS5 Pro Autoplay

Neues PS5-Modell kommt mit tauschbarer Batterie und Änderung beim Flüssigmetall

Welche Veränderungen gibt es? Laut Technik geht Sony mit der neuen Revision vor allem zwei Haupt-Kritikpunkte an: Das ist zum einen die CMOs-Batterie, die man bei älteren Modellen nicht tauschen kann, und zum anderen die Flüssigmetall-Kühlung, die immer wieder für Probleme sorgt. Mehr dazu weiter unten.

Bei dem neuen Modell lässt sich nun die CMOS-Batterie problemlos austauschen. Außerdem hat Sony wohl ein überarbeitetes Kühlsystem mit einer Flüssigmetall-Schnittstelle verbaut, die an die PS5 Pro erinnert. So erklärt der Techniker:

Der Bereich um die APU/den Chip und dessen Schutzoberfläche sieht anders aus, und die Flüssigmetall-Eindämmung scheint dem bei der PS5 Pro verwendeten Ansatz näherzukommen. Der neue Schutz scheint weniger Fläche direkt dem Flüssigmetall auszusetzen und dürfte dazu beitragen, es rund um den Prozessor besser unter Kontrolle zu halten. Selbst nach dem Kühlungs-Update von 2025 hat Sony das thermische Design also offensichtlich weiter verfeinert.

Wie groß ist das Problem? Es gibt tatsächlich immer wieder Berichte über Zwischenfälle mit der Flüssigkühlung, die von Reparaturdiensten oder Technikern stammen. Oft stammen diese Probleme aber von ähnlichen Nutzergruppen: Eine lange Belastung, schlechte Belüftung und oftmals bei vertikaler Aufstellung. Berichte darüber gibt es seit 2023 (etwa Xboxdynasty.de oder Gaminggadgets.io).

Bei der PS5 Pro hatte Sony bereits ein verbessertes Kühlsystem eingesetzt, berichtete damals TomsHardware, bei der neueren Revision der PS5 kommt angeblich jetzt ein ähnliches Prinzip zum Einsatz. Das dürfte neben der wechselbaren Batterie ein wichtiger Schritt sein, um die Haltbarkeit der PS5 langfristig zu verbessern. Vor allem in einer Zeit, wo Hardware immer teurer wird oder teilweise sogar ausverkauft ist.

Die PS5 Pro ist kaum verfügbar. Schuld daran ist auch GTA 6. In Japan testet Sony jetzt ein neues Bestellungssystem, welches früher oder später auch nach Europa kommen könnte. Der Hintergedanke von Sony: Es Scalpern schwer zu machen, eine PS5 Pro zu kaufen und teuer zu verhökern: Wer spontan eine PS5 Pro für GTA 6 kaufen will, sollte jetzt noch schnell seine alte PlayStation entstauben