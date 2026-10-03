Bei WoW fragt man sich: Was ist eigentlich mit Weißsträhnes Hose passiert?

Die beliebteste, fanatische Priesterin aus World of Warcraft steckt in Erklärungsnot. Warum genau hat sie in WoW eigentlich keine Hose an?

Es ist eine Diskussion, wie man sie eigentlich nur in der Spielerschaft von World of Warcraft erwartet. Denn eine Frage liegt der Community nah am Herzen: Warum genau Weißsträhne im Scharlachroten Kloster keine Hose an, wenn sie in Warcraft III doch ganz eindeutig ihre Beine bedeckt hat?

Wer ist Weißsträhne? Sally Weißsträhne (im englischen „Whitemane“) ist eine Anführerin des Scharlachroten Kreuzzuges und war einer der Endbosse im Scharlachroten Kloster, schon in der Vanilla-Version von World of Warcraft. Obwohl sie nur einen sehr kleinen Auftritt hatte, wurde sie aufgrund ihres besonderen Designs und des coolen Bosskampfes zu einem Liebling der Community. Auch unter Cosplayerinnen ist sie als Charakter äußerst beliebt.

Weißsträhne ist schon lange Teil von Warcraft – und ziemlich beliebt.

Ihr Spruch „Arise, my champion!“ ist bei WoW-Fans ungefähr so bekannt wie Illidans „Ihr wisst nicht, was euch erwartet!“

Weißsträhnes Beliebtheit führte auch dazu, dass sie ein spielbarer Charakter in Heroes of the Storm ist – und neuerdings auch in der frischen Kampagne von Warcraft III, Forsaken Kingdom, mehrfach auftaucht.

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Eine hosenlose Frechheit

Was ist das für eine Diskussion? Im Subreddit von WoW hat „ella“ angemerkt, dass es zwischen dem Auftritt von Weißsträhne in Warcraft III und ihrem Dasein im Scharlachroten Kloster von World of Warcraft eine Veränderung gab. Denn während Weißsträhne in Warcraft III ihre Oberschenkel noch mit Hosen (oder Strümpfen) bedeckt, sind die Oberschenkel im Scharlachroten Kloster blank.

Daher die Frage der Community: Was ist denn da im Scharlachroten Kloster vorgefallen?

Die Community amüsiert sich: Die erste Vermutung, dass Sally im Scharlachroten Kloster mit ihrem Mograine irgendein ganz intensives „Beichtgespräch“ hatte, bevor die Helden die beiden gestört haben, können die meisten wohl ausschließen. Immerhin wartet Mograine in einem ganz anderen Raum und Sally greift erst in den Kampf ein, als Mograine fällt.

Andere Ideen und Anmerkungen:

„Das ist ihr Sommer-Outfit!“ – Bribirdie

„Im linken Bild ist sie draußen, im rechten Bild ist sie in einer Kathedrale. Wer von euch zieht sich sonst noch als erstes zu Hause die Hose aus und zieht sie nur wieder an, wenn man Besuch erwartet? Außerdem existiert in WoW keine Klimaanlage und da gibt’s auch keine offenen Fenster, also …“ – Shinagami091

„Es ist schon lustig, wie konservativ sie in der neuen Kampagne von Warcraft III dargestellt wird, aber das Team von HOTS hat kein Problem, komplett „Mega Gooner“ zu gehen, indem man das Charaktermodell ein bisschen „verbessert“. Da werden die Schieberegler auf Maximum gedreht. Sally in HOTS ist einfach wild, rofl. Genau wie Alexstrasza.“ – ThatGuyFromTheMovie

Was ist der wahre Grund? Letztlich dürfte es wohl keinen kanonischen Grund geben, warum Weißsträhne mal mit blanken Oberschenkeln und mal mit Hosen oder Strümpfen zu sehen ist. Das ist wohl nur eine Design-Entscheidung. Naheliegend ist allerdings, dass das mit Blizzards veränderter Darstellung von weiblichen Charakteren zu tun hat, die ungefähr am Ende von WoW Cataclysm begann.

Zum damaligen Zeitpunkt hatten viele weibliche Charaktere in WoW Bekleidung, die man vielleicht gerade so als „Bikini-Mode“ durchgehen lassen dürfte. Besonders die Drachenaspekte wie Alexstraza waren davon betroffen. Seither legt man bei Blizzard – zumindest in World of Warcraft – einen Fokus auf etwas vielfältigere Kleidung, die ab und an auch tatsächlich mal Stoff und nicht nur Haut zeigt. Immerhin können wir in WoW Forever Whitemane bald wieder besuchen – in all ihrer hosenlosen Pracht.