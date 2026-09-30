WoW: Patch 12.1.5 startet in 2 Wochen, aber alle reden über WoW Forever

Der nächste Patch von WoW Midnight steht in den Startlöchern. Aber ganz ehrlich: Irgendwie warten die meisten auf etwas anderes.

In World of Warcraft Midnight steht der nächste Patch an und der bringt sogar eine Menge neuer Inhalte: Ein kleiner Raid, die lang ersehnten Labyrinthe mit mythischer Beute für Solo-Fans, eine neue Kampagne und neue Events in der offenen Welt. Wir verraten, was alles im neuen Patch steckt und wann es losgeht – auch wenn der Rest der Welt gerade vor allem über WoW: Forever spricht.

Wann startet Patch 12.1.5? Das Release-Datum für Patch 12.1.5 startet am 14. Oktober 2026, also am Mittwoch in 2 Wochen.

Video starten WoW: Trailer zum Patch 12.1 – Der Fluch von Ula’tek Autoplay

Patch 12.1.5 – Das steckt an neuen Features drin

Neuer Schlachtzug: Die Entfesslung von Kith’ix

Der neue Schlachtzug ist ein 1-Boss-Raid und lockt mit frischer Beute, um eurem Charakter noch einen kleinen Boost zu verleihen. Kith’ix ist ein uraltes Monster, das damals zur Zeit des Schwarzen Imperiums Unheil über die Welt gebracht hat und nur mithilfe von Ula’tek aufgehalten werden konnte. Jetzt, da Ula’tek besiegt ist, droht Kith’ix aus seinem Gefängnis auszubrechen – wenn die Helden das nicht verhindern.

Wie üblich ist der Raid auf allen Schwierigkeitsstufen verfügbar, jedoch mit einer Besonderheit: Mythisch ist sofort in der „Flex“-Größe verfügbar, braucht also keine feste Gruppengröße.

Neues Labyrinth-Feature: Das Labyrinth von Kindo’jan

Solo-Fans haben lange darauf gewartet, dass sie einen größeren Spielinhalt bekommen als Tiefen – genau das wird jetzt mit der Einführung des ersten Labyrinths geschehen. Ein Labyrinth ist quasi eine „Mega-Tiefe“, die ihr im Verlauf von mehreren Sitzungen (oder alles an einem Stück) bewältigen könnt.

Ähnlich wie Tiefen gibt es eine Schwierigkeit bis zur Stufe 11 und auch einen dicken Bosskampf am Ende, nämlich Kindo’jan. Wer ihn bezwingt, kann sogar mythische Ausrüstung erhalten – etwas, das mit Solo-Content vorher nicht möglich war.

Im Labyrinth wird man eine Menge Zeit verbringen.

Neue Kampagne: Die Verheißung der Zukunft

Die Konflikte der Amani und Sin’dorei konnten beigelegt werden – oder? Denn mit dem Sieg gegen Ula’tek stehen die Blutelfen und Trolle vor der Entscheidung, wie sie nun mit ihrem sei Jahrhunderten andauernden Konflikt umgehen sollen. Ob die Friedensverhandlungen wirklich Erfolg haben, wenn direkt unter der Erde noch Kith’ix schlummert, könnt ihr in der Kampagne erleben.

Neue Welt-Events: Aqirinvasionen

Schon im Vorfeld ein wenig belächelt, weil es wieder ein „Invasions“-Event ist, wartet doch genau das auf Spielerinnen und Spieler in der offenen Welt. Denn Kith’ix hat seine alten Streitkräfte der Aqir wieder mobilisiert und lässt sie einmal die Stunde aufmarschieren. Bei verschiedenen, kleinen Angriffspunkten muss man im Immersangwald oder in Zul’Aman unterschiedliche Szenarien bestreiten, um am Ende Belohnungen abzustauben. Je mehr Ereignisse ihr in dem 10-Minuten-Zeitfenster erledigt, desto größer fällt die Belohnung aus.

Was kommt noch? Zusätzlich zu diesen Features gibt es auch ein paar „alte Bekannte“. Zusätzliche Bonus Rolls werden freigeschaltet und können nach Abschluss einer Quest wöchentlich bei Orin Irrlich abgeholt werden, solange ihr sie bezahlen könnt. Mit einigen Wochen Verzögerung bekommt ihr dann auch die Gelegenheit, aufsteigende Giftsteine zu sammeln, um eurer Endgame-Kleidung (heroisch oder mythisch, nur Waffen, Schmuckstücke und Halskette) nochmal einen kleinen Itemlevel-Boost zu verleihen.

Cortyn meint: Ich weiß ja nicht, wie es in eurem Umfeld so ist, aber in meiner Gilde ist World of Warcraft Midnight gerade ein wenig in den Hintergrund gerückt. Abseits der Raid- und Dungeon-Termine findet aktuell wenig statt und die meisten Diskussionen drehen sich rund um Forever.

Ich glaube zwar nicht, dass WoW Forever die meisten Midnight-Spielerinnen und -Spieler lange binden wird, aber das Content-Update 12.1.5 kommt doch zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt, denn die allermeisten schauen gerade doch sehnsüchtig auf Forever und hoffen, dass es da endlich losgeht. Denn WoW Forever wird deutlich größer, als viele es sich vorstellen können.