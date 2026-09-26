WoW-Spieler loggt in alten Account ein, findet Item im Wert von 500.000 Gold

Nach Jahren in World of Warcraft einloggen und direkt einen Schatz finden – das dürften einige erleben, die mit Wrath of the Lich King aufgehört haben.

Wer lange kein World of Warcraft mehr gespielt hat, weiß vielleicht gar nicht, welche Schätze da noch im eigenen Inventar schlummern könnten. Das durfte ein Spieler feststellen, der nach Jahren zurückkehrt und von einem Addon darauf hingewiesen wird, dass er ein Item auf gar keinen Fall wegwerfen sollte.

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Was ist das für ein Gegenstand? Bei dem Gegenstand „Verfluchtes Andenken“ („Haunted Memento“) handelt es sich um einen vermeintlich gewöhnlichen, weißen Gegenstand ohne großen Nutzen, denn im Tooltip lässt sich nichts erkennen. Wer das Item jedoch im Inventar besitzt, wird regelmäßig von einem Geist heimgesucht, der dem Charakter folgt. Der Geist hat keinen Namen und kann nicht anvisiert werden.

Warum ist das Item so wertvoll? Das Andenken konnte nur während eines sehr kurzen Zeitraumes ergattert werden, nämlich während des Pre-Events von Wrath of the Lich King. Dort gab es an mehreren Stellen auf der Welt Angriffe der Geißel und das Andenken war damals ein Drop von den dortigen Feinden. Viele haben diesen Gegenstand häufiger bekommen und sogar weggeworfen, weil sich ihnen der Nutzen zuerst nicht erschlossen hat.

Heute haben nur noch wenige Charaktere diesen Gegenstand und er ist bei Sammlern recht begehrt. Kein Wunder also, dass das Andenken im Auktionshaus Preise von 400.000 bis 600.000 Gold erzielt – wenn es denn überhaupt mal angeboten wird (Quelle: wowpricehub.com).

Das Andenken hat ganze Realms abstürzen lassen

Verfluchtes Andenken hat eine „schwierige“ Vergangenheit: Das Verfluchte Andenken war sogar einmal der Grund dafür, dass Realms reihenweise überlastet und abgestürzt sind, nämlich zur Zeit von Warlords of Draenor. Als dort nämlich die Garnisonen zugänglich wurden, sammelten die Geister sich zu Tausenden exakt vor der Garnison – sie konnten sie nämlich nicht betreten. Immer mehr NPCs auf einer Stelle sorgten für Ruckler und brachten später die Realms sogar massenweise zum Einsturz.

Per Hotfix musste Blizzard das Andenken damals ändern: Der Geist erscheint jetzt nur noch für wenige Sekunden und löst sich dann wieder in Luft auf, anstatt einem Charakter dauerhaft zu folgen.

Dass dem Spieler das Andenken so in den Blick gefallen ist, liegt übrigens an einem sehr mächtigen Addon namens „ATT – All The Things“, das wohl beste Addon für Sammler. Es zeigt euch den gesamten Fortschritt in World of Warcraft an und überarbeitet jeden einzelnen Tooltip im Spiel.