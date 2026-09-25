Spieler von Diablo 4 finden versteckten Boss bei einem Feature, das sie schon längst vergessen haben

Season 15 von Diablo 4 steckt voller Überraschungen. Ein fast vergessenes Feature begeistert die Spieler nun erneut, weil ein geheimer Boss auf sie wartet.

Was ist das für ein Boss? Während der besonderen 15. Season von Diablo 4 sind Spieler schon auf allerhand Geheimnisse gestoßen. Dabei haben sie auch den aberwitzigen, sächsisch angehauchten Mefishto an Land gezogen – wortwörtlich.

Denn der gigantische Fisch kann euren Angeltrip in einen höllischen Bosskampf verwandeln, wenn ihr die richtigen Vorbereitungen trefft. Zusätzlich bringt er euch auch noch mächtigen Loot, der den Boss noch spannender macht, wenn man seinen Effekt benötigt.

Denn durch ihn könnt ihr die Göttliche Platte des Wals bekommen, die eure Ausbeute beim Angeln um 100 % erhöht, wenn auch nicht für angelbare Gegner.

Auf Reddit freuen sich viele Spieler über die lustige Anspielung auf den großen Oberbösewicht von Lord of Hatred und tauschen sich aus, wie sie dem ungemütlichen Kapador begegnet sind – andere hatten schon längst vergessen, dass Angeln überhaupt Teil von Diablo 4 ist.

Wie genau ihr Mefishto selbst angeln könnt und welche Tipps ihr befolgen solltet, erfahrt ihr im Guide auf Seite 2.

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„Ich hatte völlig vergessen, dass es in Diablo 4 Angeln gibt“

Wie trifft man auf Mefishto? Um den sächsisch – äh – gigantischen Fisch angeln zu können, müsst ihr erst 10 legendäre oder einzigartige Meereswesen an Land holen. Die legt ihr dann in den Horadrimwürfel. Welche Fischarten das sind, ist egal, ihr könnt auch mixen.

Mit dem Netz geht ihr dann beispielsweise nach Scylara (siehe FamineMK via Reddit), ins Settos-Areal, auf die Kuh-Insel oder nach Filios auf Skovos. Letzteres hat sich als einer der sichersten Spawn-Punkte in der Community erwiesen. Haltet dort Ausschau nach zwei großen Steinen direkt an der Küste (siehe LoatheBurger via YouTube).

Angelt dort so lange, bis Mefishto auftaucht. Das kann laut Berichten meist zwischen 15 und 30 Minuten dauern.

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Was sagt die Community zu dem geheimen Witzboss? Viele feiern den Boss, aber auch generell die 15. Season für ihren Witz und ihre Geheimnisse. Einer der Top-Kommentare auf Reddit ist allerdings: „Ich hatte völlig vergessen, dass es in Diablo 4 Angeln gibt“. Dem stimmen über 400 Upvotes und etliche Folgekommentare zu.

Abseits von einem beliebten Pet, einigen Achievements und Gegnern, die allesamt sehr viel Zeit kosten, bringt Angeln wenig Vorteil und ist auch aus Sicht der User spielerisch kein besonders aufregendes Fest. Viele Spieler haben daher zu Release ein paar Fische gefangen und das Feature dann einfach vergessen.

Doch Mephistos Namensvetter in Fischform sorgt nun dafür, dass selbst Angelmuffel wieder zum Köder greifen wollen.

Wie geht es euch mit der neuen Season? Freut ihr euch auch so über die ganzen Geheimnisse? Und werdet ihr Mefishto angeln oder habt es vielleicht sogar schon? Schreibt uns gerne in die Kommentare!

Neben den ganzen Geheimnissen erfreut sich auch ein aktuelles Event großer Beliebtheit, das Blizzard vor allem als Ausgleich für die verlorene Zeit ins Spiel gebracht hat. Denn der Start der Season verlief nicht gerade wie geplant: Als Ausgleich für den vermurksten Season-Start von Diablo 4 könnt ihr jetzt gottlos schnell leveln