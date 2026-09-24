Ihr könnt euch in Diablo 4 gerade innerhalb weniger Minuten auf Maxlevel katapultieren

Nach dem unglücklichen Start der 15. Season in Diablo 4 liefert Blizzard eine Entschädigung: ein Event, mit dem ihr euch innerhalb weniger Minuten auf das Maximallevel katapultieren könnt.

Was ist das für eine Entschädigung? Zum Ausgleich dafür, dass sich der Start der 15. Season durch einige Probleme verschoben hat, hat Blizzard nun ein besonderes Event gestartet: „Geschenk des Baumes“. Damit könnt ihr bis zum 7. Oktober 2026 Bonustruhen für die Abgabe von Grausigen Gaben beim Flüsternden Baum erhalten.

Und die haben es in sich, denn mit wenig Aufwand könnt ihr so in Windeseile eure Charaktere aufs Maxlevel hochziehen.

Wollt ihr eine übersichtliche Anleitung dazu, wie ihr mit dem Event optimal leveln könnt, schaut auf Seite 2 vorbei.

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Innerhalb weniger Minuten auf Level 70

Wie bekomme ich Charaktere damit schnell auf Maxlevel? Durch das Event ist die Erfahrung, die ihr durch die Truhen erhaltet, erhöht. Allein dadurch bietet sich schon eine gute Möglichkeit, schnell EXP zu farmen.

Ob ihr also euer Paragon-Level oder eure Zweitcharaktere leveln wollt – das Event lohnt sich. Laut Diablo-Experten Rob2628 (via YouTube) und Wudijo (via X) könnt ihr so in nur wenigen Minuten ohne großen Aufwand Charaktere von Level 1 auf 70 ziehen. Dafür würden allein 2 Truhen reichen, die ihr schon mit Abschluss einer Quest erhaltet.

Dafür müsst ihr, am besten mit eurem Hauptcharakter, 5-Punkte-Quests beim Flüsternden Baum abschließen und die Beute beim Raben einsammeln. Das tut ihr am effektivsten, indem ihr Bosse in PvP-Zonen, bei Events oder Albtraumdungeons mit Flüster-Status besiegt – die Schwierigkeit spielt dabei keine Rolle.

Tipp: Stellt die Schwierigkeit so hoch ein, wie ihr es freigeschaltet habt, bevor ihr die Belohnung beim Raben abholt. So erhaltet ihr die höchstmögliche Belohnung, auch wenn euer Charakter das vielleicht noch gar nicht schafft (siehe Cliptis via Stellt die Schwierigkeit so hoch ein, wie ihr es freigeschaltet habt, bevor ihr die Belohnung beim Raben abholt. So erhaltet ihr die höchstmögliche Belohnung, auch wenn euer Charakter das vielleicht noch gar nicht schafft (siehe Cliptis via X ).

Legt dann die gesammelten Belohnungen in die Beutetruhe und wechselt auf den Charakter, den ihr leveln wollt. Öffnet ihr dann die Belohnungstruhe, landet ihr schon auf einem hohen Level. Öffnet ihr dann noch eine und sammelt die Erfahrung ein, ist euer Charakter auf Level 70 und höher.

Das Ganze könnt ihr noch optimieren, indem ihr euren Kriegsplan dahingehend skillt, wie Rob2628 in seinem Build vorschlägt. Denn mit diesem Build erhaltet ihr pro Abschluss gleich mehrere Belohnungstruhen durch den Kaskadeneffekt.

Wie findet ihr das Event? Nutzt ihr das Ganze aus und katapultiert so euren Level in die Höhe oder spielt ihr lieber gemütlich weiter? Schreibt es uns in die Kommentare!

Derweil feiern die Spieler die Season besonders. Zum einen, weil sie genau ihren Nerv trifft und endlich mal wieder Spaß macht. Zum anderen, weil sie in wohligen Erinnerungen schwelgen und alte Bekannte treffen können, die gern auch nach der Season bleiben dürfen: Diablo ist endlich in Diablo 4 und Spieler wollen, dass er bleibt