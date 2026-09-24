Streamer startet Gaming-Karriere auf Twitch, fängt sich fast sofort Bann für 1 Jahr ein, der Grund ist ein Witz

Der Streamer jonjpeg wollte gerade mit Gaming auf Twitch durchstarten, doch ein Cartoon-Hintern macht ihm einen Strich durch die Rechnung. Jetzt hat er einen 1-jährigen Bann.

Um wen geht es? Der Streamer jonjpeg ist noch nicht allzu lange auf Twitch aktiv. Zwar erstellte er seinen Twitch-Account laut SullyGnome.com im Januar 2018, doch erst seit August 2026 streamt er regelmäßig. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Gaming-Content, mit dem er bis jetzt 193 Follower sammeln konnte (Quelle: SullyGnome.com).

Doch jonjpegs Karriere auf Twitch scheint nach dieser kurzen Zeit wieder schnell vorbei zu sein, denn während er gerade das Spiel Scriptorium: Master of Manuscripts zockte, wurde er für ein Jahr gebannt.

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Weswegen wurde jonjpeg gebannt? Laut eines Postings auf X von dem Entwickler von Scriptorium: Master of Manuscripts wurde jonjpeg angeblich wegen eines Cartoon-Hinterns gebannt. Denn der schien Twitch zu schlüpfrig zu sein:

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Der Streamer jonjpeg schrieb in einem Posting auf X, dass er bereits Einspruch eingelegt habe, Twitch diesen aber direkt zurückgewiesen habe. Die Entwickler des Spiels versuchten, ihm ebenfalls zu helfen, allerdings vergeblich. Besonders frustrierend ist es für jonjpeg, da er wohl bei diesem Stream viele neue Abonnenten dazu gewann und Zuschauer den Stream genossen.

jonjpeg scheint auf X zwar traurig, dass sein Twitch-Account gebannt ist, er lasse es sich aber nicht kaputt machen, in Zukunft anderweitig Content zu veröffentlichen. Beispielsweise überlege er, auf YouTube zu wechseln.

Twitch-Banns – ein ewiges Thema

Wen Twitch bannt oder eben auch nicht bannt, ist häufig ein großes Thema innerhalb der Community. Für einige sind die Banns zu heftig, für andere sind sie zu lasch.

Als zu hart sehen einige beispielsweise den Bann von Skumnut im Jahr 2022. Er schrieb in den Twitch-Chat eines Kollegen, dass er ihn zu Tode treten würde . Das war eine Anspielung auf einen Kick-Only-Run in einem Spiel – also einen Durchlauf, in dem man nur treten durfte –, doch Twitch sah darin eine Drohung und bannte Skumnut daraufhin auf unbestimmte Zeit. Mittlerweile ist er aber wieder auf der Plattform zu finden, nachdem ein Freund ein gutes Wort für ihn eingelegt hatte.

Ein zu lasches Vorgehen sehen viele im Fall ExtraEmily. Sie ist dafür bekannt, während des Autofahrens live auf Twitch zu sein und dabei den ein oder anderen Beinahe-Unfall zu verursachen. Da ihr Verhalten einen Verstoß gegen die Twitch-Richtlinien darstellt – denn man darf nur im Auto streamen, wenn man sich selbst nicht durch den Stream ablenken lässt –, fordern viele ihre Verbannung von der Plattform. Twitch gab ihr jüngst allerdings nur einen Bann für 1 Tag und ernannte sie dann zur Twitch-Botschafterin.

In der Grauzone bewegen sich häufig Erotik-Streamerinnen, die Twitch nutzen, um Zuschauer auf ihre OnlyFans-Seite zu bugsieren. Weil pornografische Inhalte auf Twitch nicht erlaubt sind, suchen sich einige Erotik-Streamerinnen immer wieder Schlupflöcher, wie sie doch ihren Körper zur Schau stellen können, ohne von der Plattform zu fliegen. Vor allem die Streamerin Amouranth war eine Vorreiterin darin. Mittlerweile gibt es aber auch viele andere kreative Wege von Streamerinnen.

Was sagt ihr zu dem Bann von jonjpeg? Und was haltet ihr von der Bann-Politik von Twitch? Schreibt es uns in die Kommentare!

Ein Twitch-Bann kann in einigen Fällen allerdings auch ein sehr gutes Ende für den Streamer nehmen. Beispielsweise wenn eine Konkurrenz-Plattform bessere Möglichkeiten bietet. So war es im Fall von Adin Ross: Twitch bannt großen Streamer, der wird bei der Konkurrenz noch größer, darf jetzt zurückkehren