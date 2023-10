Twitch bannte einen Streamer für einen Witz – Freund spricht mit Mitarbeitern, um ein gutes Wort für ihn einzulegen

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was ist die aktuelle Entwicklung? Am 24. Oktober 2023 wurde Skumnut nach 11 Monaten und 6 Tagen überraschend entsperrt. Das wurde über den automatisieren Account StreamerBans auf X, ehemals Twitter, bekannt.

Er versuchte sich an einem „Kick Only“-Run, bezwang also alle Gegner ausschließlich mit Tritten. Laut eigenen Angaben ist er der erste Spieler, der einen solchen Run erfolgreich abgeschlossen hat. Dafür habe er eine Woche lang fast 10 Stunden täglich gestreamt.

Was steckte hinter dem Bann? Skumnut ist ein Content Creator, der hauptsächlich für Souls-Spiele und Soulslikes bekannt ist. Allein Elden Ring streamte er für 364 Stunden (via TwitchTracker ). Für seinen ersten Playthrough in God of War Ragnarök wollte sich der Streamer 2022 besonders herausfordern:

Der Twitch-Streamer Skumnut meisterte eine besondere Herausforderung in God of War. Doch für einen unbedachten Spruch wurde er von der Streaming-Plattform gesperrt. Jetzt darf er zurück, weil sich ein Freund für ihn einsetzte.

