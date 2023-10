18-Jähriger bellte Kinder an und beleidigte Frauen: Twitch sperrte ihr „permanent“ und lässt ihn jetzt zurück

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Er bellt 6-Jährige an und setzt sein Zimmer in Brand – Wer ist IShowSpeed?

Trotz aller Skandale – oder vielleicht gerade deshalb – gewann IShowSpeed in den Jahren seit seinem Bann von Twitch unaufhörlich an Beliebtheit und war 2022 der größte Streamer auf YouTube. Jetzt wurde sein Twitch-Bann still und heimlich aufgehoben.

Was ist das für ein Streamer? Der 18-jährige Darren “IShowSpeed” Watkins ist für seine aufgedrehte Art bekannt. Er sorgt regelmäßig für Skandale. Auf YouTube gewann er 2021 zunehmend an Beliebtheit. Im Dezember desselben Jahres wurde er allerdings auf unbestimmte Zeit von Twitch gesperrt.

