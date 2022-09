DrDisrespect war eine Berühmtheit auf Twitch – Sein Bann ist bis heute ein großes Geheimnis

Der Bann hatte schwere Folgen und DrDisrespect spürt sie bis heute. Erst kürzlich erklärte er, warum Activision Blizzard ihn für Call of Duty nicht mehr als Partner will.

Herschel „Guy“ Beahm IV, besser bekannt als „DrDisrespect“, war eine Berühmtheit auf Twitch und unterzeichnete im März 2020 einen lukrativen Exklusiv-Vertrag bei der Plattform. Doch kurz darauf, im Juni 2020, wurde er für immer gebannt. Bis heute ist der Grund dahinter das größte Geheimnis auf Twitch. In dem kurzen Video erzählen wir euch genau, was damals passiert ist und was die Vermutungen für die Ursache sind.

Insert

