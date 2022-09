DrDisrespect erklärt, warum Activision Blizzard ihn für CoD nicht mehr als Partner will: „Selbe Leute wie bei Twitch“

Der Streamer Guy „DrDisrespect“ Beahm hat früher an Call of Duty gearbeitet und fühlt sich dem Military-Shooter stark verbunden. Aber seine Partnerschaft mit Activision Blizzard ist vorbei. Dabei hätte er wohl gerne bei Events zu CoD Modern Warfare 2 oder CoD Warzone 2 mitgewirkt. Der Streamer erklärt, warum es vorbei ist. Bei Activision Blizzard hätte jetzt dieselbe Art von Leuten das Sagen wie bei Twitch. Das seien „alles die Gleichen“ – sie wollen nur Ja-Sager.

Woher kommen die neuen Infos? DrDisrespect war am 14. September mit Jack „CouRageJD” in einem Team bei Apex Legends unterwegs und plauderte in einem YouTube-Stream über Activision Blizzard.

Wir hatten auf MeinMMO schon berichtet, dass er nicht zum wichtigen Event „Next“ bei Call of Duty eingeladen wurde, das heute Abend stattfindet.

Activision Blizzard lädt 150 Streamer zu Event bei Call of Duty ein – Aber DrDisrespect nicht: „Wollt ihr mich verarschen?“

DrDisrespect erzähle „zu viel Müll“ über Call of Duty

Warum ist die Partnerschaft vorbei? DrDisrespect spricht von sich selbst in der 3. Person als „Doc“ oder „Two-Time“, wenn er erzählt. Das spielt darauf an, dass seine Kunstfigur in den Jahren 1993 und 1994 zweimal eine Videospiel-Meisterschaft gewonnen hat. Diese Figur, die dem Glanz von früher nachtrauert, ist sein Markenzeichen:

Ich hab rausgefunden, warum der Two-Time nicht zum „Call of Duty: Next“-Event eingeladen wurde. Intel oder Activision wollen nicht mehr mit dem Doc arbeiten. Ich meine … wir reden hier über eine Bande Schwindler, oder nicht? […] Sie haben mir gesagt: Es liegt daran, dass der Doc zu viel Müll über Call of Duty erzählt.

DrDisrespect betont: Er liebe Call of Duty – es sei in seiner DNA

Wie sieht DrDisrespect das? Für ihn scheint dies eine unfaire Einschätzung seiner Person zu sein. Denn aus seiner Sicht kritisiert er Call of Duty zwar leidenschaftlich und häufig, aber nur wenn es angebracht ist. An sich liebt er das Spiel, es sei sein Lieblings-Spiel, was Gameplay angeht:

Wie viele Male habe ich dem Spiel Komplimente gemacht? Wie lange habe ich mit der Reihe zusammengearbeitet? Für Jahre und Jahre. Ich meine: Jeder weiß doch, dass CoD rückwärts gelesen Doc bedeutet und Doc rückwärts heißt CoD, oder nicht? Es steckt in meiner DNA.

Der Doctor erklärt weiter, er habe ein PR-Meeting mit Activision Blizzard abgesagt, weil er seine Zeit nicht mit „falschen Leuten“ verbringen wolle.

Immer wieder spricht er darüber, dass die Gaming-Industrie voller Schwindler und Heuchler sei. Das prangere er an.

Bis heute fragen sich viele, warum die Karriere von DrDisrespect auf Twitch so abrupt mit einem Bann endete:

Activision Blizzard wolle nur Leute, die ihre Seele verkaufen

Woran liegt das jetzt seiner Ansicht nach? DrDisrespect glaubt, im Marketing-Team von Call of Duty arbeiteten jetzt „neue Leute“, die nur mit Ja-Sagern zusammenarbeiten wollten. Es sei „dieselbe Art Leute, die bei Twitch das Sagen haben.“

Er spricht immer wieder von „Sell-outs.“ So ein Ja-Sager, der eine Meinung für Geld verkauft, werde er aber nie sein, heißt es:

Du bist keiner, der sich verkauft – Das ist wahr. Das ist wahr. Die suchen nur nach Leuten, die sich verkaufen. Das ist mal sicher. Ich hab [mit ihnen zusammengearbeitet], weil ich das Spiel leidenschaftlich liebe und ich ändere gar nichts. Ich ändere nicht, wie ich fühle. Soll ich etwa komplett meine Seele verkaufen? Scheiße nein, Mann.

Wie geht es jetzt für ihn weiter? Der Streamer reagiert trotzig. Man brauche die bei Activision Blizzard ja auch gar nicht. Er selbst werde ein Studio anführen, das mehrere hundert Millionen Dollar wert sein und Super-Spiele entwickeln werde.

Man müsse ihm nur etwas Zeit geben, er fange ja gerade erst an. Call of Duty wird DrDisrespect wohl weiterspielen und weiter seine Meinung über das Game verbreiten.

Mann verlässt sichere Stelle, wechselt zu Gaming-Traumjob bei DrDisrespect – Kündigt wegen üblem Boss

Das steckt dahinter: Man muss sich immer klarmachen, dass DrDisrespect eine Kunstfigur ist, die sich inszeniert.

Ein wichtiger Teil seiner Persönlichkeit ist es, als eine Art „Rebell gegen das Establishment“ zu fungieren, als jemand, der „dem Volk aus der Seele spricht“ und sich gegen neumodische Trends und zu viel Kommerz auflehnt:

Für seine Ansichten musste sich DrDisrespect schon den Vorwurf gefallen lassen, er sei ein „Boomer“.

Das Segment zum Artikel-Thema beginnt etwa bei 2 Stunden, 14 Minuten:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Über Jahre hat DrDisrespect jedoch eng mit der „Industrie“ zusammengearbeitet, einen großen Exklusivdeal mit Twitch unterschrieben und macht aktuell Werbung für NBA 2k23. So ganz schlüssig ist dieses „Ich bin Outlaw“-Ding also nicht.

DrDisrespect möchte offenbar gerne Activision Blizzard hart kritisieren, sie als schmierige Kerle bezeichnen und öffentlich angreifen, dann aber doch ein Partner bleiben:

CoD Warzone soll beim Spiel von DrDisrespect geklaut haben, der schimpft: „Ein Haufen schleimiger Kerle da drüben“