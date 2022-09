Es tobt ein absurder Streit um die Frage, ob Billy Mitchell, der „Gamer des Jahrhunderts“, ein Cheater ist oder nicht

Der einstige „King of Kong“, Billy Mitchell, ist in Ungnade gefallen. Nachdem Zweifel an der Authentizität seiner Rekorde laut geworden waren, wurden seine Erfolge von den Bestenlisten gestrichen. Seitdem tobt ein Rechtsstreit mit der Organisation Twin Galaxies, welche die Bestenlisten verwaltet. Nun sind neue Details öffentlich geworden.

Als Gaming noch in den Kinderschuhen steckte und es den Begriff E-Sports so noch gar nicht gab, drehte sich bei Spielern von Arcade-Titeln wie Space Invaders, Frogger oder Pac-Man alles um den Highscore. Im Jahr 1982 kam der Amerikaner Walter Day auf die Idee, eine überregionale Bestenliste zu schaffen.

Kurz darauf rief er das Twin Galaxies National Scoreboard ins Leben. Die Gründung der ersten professionellen Videospielmannschaft, dem U.S. National Video Game Team, folgte kurz darauf. Größere Aufmerksamkeit erlangte Twin Galaxies schließlich als Veranstalter eines Arcade-Turniers, welches durch eine Cover-Story im LIFE-Magazin begleitet wurde.

Bei diesem Turnier traten die besten Spieler verschiedener Arcade-Titel gegeneinander an. Auch Billy Mitchell trat hier zum ersten Mal in Erscheinung. Bei seinem ersten Auftritt auf einer großen Bühne machte er gleich von sich Reden, indem er viele seiner Konkurrenten im direkten Vergleich besiegte.

Billy Mitchell, der „King of Kong“

Mitchell ist der Prototyp eines exzentrischen Gamers. Seine Markenzeichen sind sein Look und seine ausgefallenen Krawatten. Falls er grade mal nicht mit einem seiner Rekorde angibt, versucht er seine eigene Chili-Sauce unter die Leute zu bringen. Wenn man ihn überhaupt mit jemandem vergleichen kann, dann nur mit Ikonen wie Tiger Woods oder Obi-Wan Kenobi.

Immerhin war er aber auch der erste Spieler, der in Pac-Man ein perfektes Spiel ablieferte. 1999 gelang es ihm, alle 256 Level zu meistern und 3.333.360 Punkte zu erzielen. Keine leichte Sache: Denn der Kill-Screen, den man als Spieler beim letzten Level angezeigt bekommt, macht es nahezu unmöglich, das Spiel erfolgreich abzuschließen.

Mit 933.900 Punkten knackte er den Highscore von Donkey Kong (twingalaxies.com), nur um kurz darauf von einem Kontrahenten überboten zu werden.

Doch Mitchell meldete sich mit einer VHS-Aufzeichnung zurück, die beweisen soll, dass er in einer Runde Donkey Kong 1.047.200 Punkte erreichte (via guinnessworldrecords.com). Obwohl er erneut als Rekordhalter ausgezeichnet wurde, stehen seine Video-Tapes jetzt in der Kritik.

Hat der Rekordhalter geschummelt? 2018 wurde Mitchell vorgeworfen, bei seinen Rekordversuchen betrogen zu haben.

Experten beschuldigen ihn, nicht auf der originalen Hardware gespielt zu haben. So soll Mitchell den MAME (Multiple Arcade Machine Emulator) verwendet haben (via mamedev.org). In der Folge wurden ihm einige seiner Rekorde aberkannt.

Billy Mitchell und Twin Galaxies befinden sich deshalb aktuell in einem Rechtsstreit. Ein Gericht in Kalifornien soll nun klären, ob er bei seinen Rekordversuchen geschummelt hat (via kotaku.com).

Die Gerichtsunterlagen liefern absurde Details

Billy Mitchell streitet alle Anschuldigungen gegen seine Person vehement ab. Er sieht sich als Opfer einer Verschwörung durch die aktuelle Leitung von Twin Galaxies.

Aus den Gerichtsunterlagen erfahren wir einige kuriose Details:

So soll der Hausarzt von Billy Mitchell diesem die Behandlung verweigert haben, als er erfuhr, dass Mitchell bei Donkey Kong betrogen habe.

Er habe durch die Aberkennung seiner Rekorde finanzielle Einbußen erfahren, unter anderem, weil ihn keiner mehr zu Videospiel-Festivals einlädt. Mitchell behauptet außerdem, er sei durch die Berichterstattung emotional traumatisiert.

Gleichzeitig weigert Mitchell sich aber auch weitere Beweise für die Echtheit seiner Rekordversuche vorzubringen. Kritischen Fragen weicht er aus und an manche Details will er sich gar nicht erst erinnern können.

Wie der Prozess ausgeht, ist derzeit noch völlig offen. Was haltet ihr vom „King of Kong“? Sollten Rekorde nur Gültigkeit haben, wenn sie auf der originalen Hardware erspielt wurden? Oder ist der Einsatz von Emulatoren grundsätzlich in Ordnung? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

