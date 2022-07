Was war das erste Spiel, in dem man springen konnte? Ein Feature, das heute fast jedes MMO besitzt

Egal ob MMORPG, Shooter oder Beat ‚em Up, springen ist in sehr vielen Spielen eine der Kernmechaniken und begründete sogar ein ganzes Genre. Doch was war das erste Spiel, in dem man springen konnte?

Kaum eine Mechanik ist Genre übergreifend so wichtig und wird so vielseitig eingesetzt wie das Springen. Wir springen in Shootern, in MMORPGs, in Beat ‚em ups und sogar in manchen Sportspielen.

Springen wird in den unterschiedlichen Titeln nicht nur zum Überwinden von Blockaden oder ähnlichem genutzt, sondern ist auch häufig ein wichtiger Bestandteil des Movements in Kämpfen gegen die KI oder sogar gegen andere Spieler.

Doch dass wir heute überhaupt in Videospielen springen können, verdanken wir einem Zeichentrickhelden, den wahrscheinlich die meisten von euch kennen.

Ein Gorilla revolutioniert das Gaming

Welches Spiel erfand das Springen? Das erste Spiel, in dem wir richtig springen konnten, war Donkey Kong aus dem Jahr 1981. Namensgeber des Spiels ist bekanntlich die Hauptfigur Donkey Kong, ein Gorilla mit braunem Fell.

Donkey Kong ist neben Super Mario, Pikachu und Zelda eine der größten Ikonen der Videospiele und bis heute eines der erfolgreichsten Automatenspiele. Der Titel um den Fässer werfenden Gorilla revolutionierte das Gaming damit, dass es die heutzutage nicht wegzudenkende Mechanik des Springens einführte.

Auf dem Weg, um einer jungen Frau in Nöten zu helfen, muss der Spieler über Fässer hinwegspringen, die Donkey Kong nach uns schmeißt und die anschließend die Spielfläche entlang rollen.

Für jeden, der nochmal nostalgisch werden und sich ein „Donkey Kong“-Gameplay ansehen möchte, binden wir euch ein Video des YouTube-Kanals Carls493 ein. Die dort gezeigte Version ist eine Emulation des Spiels der japanischen Spielautomaten.

Das Springen entwickelt sich weiter und begründet ein ganzes Genre

Welches Genre entstand durch das Springen? Die Welt der Videospiele bietet eine große Auswahl der unterschiedlichsten Genres. Viele sind von der Spring-Mechanik geprägt, aber eine ist darauf angewiesen: die „Jump ’n‘ Rund“-Games.

In „Jump ’n‘ Run“-Spielen müsst ihr genau das tun, was der Titel verrät – springen und laufen. Besonders ein Spiel entstand innerhalb dieses Genres und begründete das wohl bekannteste Franchise der Videospielindustrie: Um Super Mario Bros. entstand das „Super Mario“-Franchise.

Der legendäre Plattformer Super Mario Bros. erschien 1985 und brachte das Springen in Videospielen auf ein ganz neues Level. Nicht nur das: Super Mario begann dort seine Reise und etablierte sich nachfolgend als Protagonist zahlreicher Spiele.

Lost Ark, Rainbow Six und Co – Spiele, die auf das Springen verzichten

Welche Spiele verzichten aufs Springen? Einige der größten Spiele der Welt verwenden die von den Spielern gemochte und teilweise exzessiv genutzte Mechanik des Springens. Dazu zählen riesige Shooter-Reihen wie Call of Duty und Battlefield, aber auch MMORPGs wie World of Warcraft und Beat ‚em ups wie Street Fighter. Doch es gibt auch Beispiele von erfolgreichen Spielen, die gänzlich auf das Springen verzichten.

Unter den MMORPGs ist wohl Lost Ark das wohl derzeit größte Spiel, in der die Spieler nicht springen können. Ähnlich sieht es in Diablo Immortal aus.

Aber auch bei den Shootern gibt es einen seit Jahren erfolgreichen Ableger, in dem keine Sprung-Mechanik eingebaut wurde: Rainbow Six Siege.

Ubisofts Taktik-Shooter lässt euch zwar über Gegenstände hinweg springen und sogar per Seil auf ein Dach ziehen, doch ihr könnt nicht auf einer freien Fläche stehen und einfach in die Luft hüpfen oder nach vorne springen, wenn kein überwindbares Hindernis in der Nähe ist.

Was haltet ihr von der Sprung-Mechanik in Spielen? Könnten eurer Meinung nach Shooter wie CoD oder MMORPGs wie WoW auf das Springen verzichten, weil ihr es als unnötig einstuft oder ist das Springen eine Mechanik, die ihr nicht missen wollt?

