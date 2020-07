Ihr habt Lust auf eine Zeitreise in die Vergangenheit? Die Nintendo Switch kann da zumindest in Sachen Videospiele helfen: Hier findet ihr fünf Retro-Spiele, die ihr gemeinsam auf der Switch zocken könnt.

Wer 2020 zum ersten Mal ein Videospiel zockt, wird wohl kaum glauben können, wie Games früher aussahen. Anstatt fotorealistischer Spielewelten gab es eher bunte Pixelsammlungen – aber mit einem ganz eigenen, wunderbaren Charme.

Selbst heute machen die Klassiker von früher noch Spaß. Glaubt ihr nicht? Dann schnappt euch eure Nintendo Switch: Wenn ihr eine Nintendo Switch Online Mitgliedschaft habt, bekommt ihr Zugriff auf die NES- und SNES-Sammlungen alter Klassiker. Und hier gibt es eine Menge zu entdecken, was sich für einen lustigen Zeitreise-Abend zu zweit eignet: Denn einige der Spiele könnt ihr gemeinsam angehen!

Schnappt euch einen Freund oder ein Familienmitglied und setzt euch mit zwei Joy-Cons vor die Konsole. Hier kommen 5 SNES-Spiele auf der Nintendo Switch, die ihr zu zweit spielen könnt.

Super Mario Kart

Das ist Super Mario Kart: Fangen wir mit einem absoluten Klassiker an! Die Mario-Kart-Reihe ist seit vielen Jahren ein absolutes Brett, wenn es darum geht, lustige Runden mit Freunden zu drehen. Mit Super Mario Kart könnt ihr zu den Wurzeln der Reihe zurückgehen.

Pixelig, aber die Spannung ist auch in Super Mario Kart hoch

In feinster Pixel-Optik könnt ihr hier aus insgesamt acht Fahrern und Fahrerinnen aus der Mario-Welt wählen. Ob klassischer Allrounder wie Mario, Raser Yoshi oder Schwergewicht Bowser – für jede Art Fahrstil ist was dabei. Klar, das Fahrgefühl ist schon ein anderes, als in Mario Kart 8 Deluxe. Aber ihr könnt euch sicher sein: Der Frust, kurz vor der Ziellinie doch noch von einem Koopa-Panzer erwischt zu werden, nur um den sicher geglaubten Sieg aus den Händen zu geben – der ist auch in dieser Version schon tief verankert. Schnappt euch eure Freunde und ermittelt im direkten Duell, wer der beste Kart-Fahrer ist!

Super Mario World

Das ist Super Mario World: Ihr mögt Mario, aber nach dem letzten blauen Panzer habt ihr keine Lust mehr auf Kart-Duelle? Dann schaut euch „Super Mario World“ an. Hier gibt es die klassische Mario-Formel, mit der ihr durch bunte Level hüpft, um Prinzessin Peach aus den Fängen Bowsers zu retten.

Auch Yoshi ist in Super Mario World mit von der Partie

Wenn ihr zu zweit spielt, übernimmt Player 2 Marios Bruder Luigi. Allerdings spielt ihr nicht gleichzeitig, sondern wechselt euch mit den Läufen ab. Wenn einer von euch ein Level also nicht schafft, kann der andere es versuchen. Außerdem könnt ihr Leben untereinander übertragen – ihr arbeitet also zusammen, statt gegeneinander.

Donkey Kong Country

Das ist Donkey Kong Country: „Huch. Meine ganzen Bananen sind weg!“ Was bei den meisten Leuten wohl lediglich in einem Gang zum Supermarkt endet, ist für Donkey Kong ein echtes Problem. Der schöne Bananenberg ist futsch – geklaut vom bösen King K. Rool. Das ist nicht hinzunehmen, weswegen es eure Aufgabe ist, die ganzen Bananen wieder einzusacken und dem fiesen Krokodil-König zu Leibe zu rücken.

Die bunten Level bieten allerhand Herausforderungen

In dem Jump’n‘ Run hüpft ihr durch liebevoll gestaltete Dschungel-Level, durchforstet Höhlen oder schlagt euch unter Wasser durch. Rasante Fass-Flüge oder Lorenfahrten in Minen sorgen für Abwechslung. Dabei kommen euch alle möglichen Gegner in die Quere, die ihr meistens durch einen gezielten Sprung auf den Kopf ausschalten könnt. Spielt ihr zu zweit, übernimmt Player 2 die Rolle von Sidekick Diddy Kong. Der kann beispielsweise einspringen, wenn Donkey Kong gerade ein Leben verloren hat.

Smash Tennis

Das ist Smash Tennis: Nach der ganzen gemeinsamen Klopperei habt ihr erst mal genug von Kampfspielen und wollt euch lieber auf dem virtuellen Sportplatz messen? Dann ist Smash Tennis vielleicht genau das richtige für euch.

Wer ist der beste Tennis-Spieler der Pixel-Welt?

In feinster 16-bit-Manier haut ihr euch hier die Bälle um die Ohren. Ihr könnt euch beispielsweise im Doppel zusammentun, um den Turniermodus gemeinsam zu dominieren. Und habt ihr die einfache Steuerung gemeistert, könnt ihr gegeneinander antreten und herausfinden, wer der bessere Pixel-Tennis-Spieler ist. Smash Tennis eignet sich perfekt für ein paar spaßige Runden zwischendurch.

Kirby’s Dream Land 3

Das ist Kirbys Dream Land 3: Zum Schluss nochmal ein Nintendo-Klassiker. In Dream Land 3 übernehmt ihr logischerweise die titelgebende Figur Kirby. Der kleine, kugelrunde Held hüpft und schwebt ebenfalls durch typische 2D-Level und saugt dabei alles ein, was ihm vor den Schlund kommt. Hat man einen Gegner erstmal eingesaugt, übernimmt man dessen Fähigkeiten.

Kirby und Gooey machen sich auf, die Welt zu retten

Schon alleine macht das klassische Prinzip immer noch Spaß, zu zweit lohnt es sich aber auch. Spieler 2 übernimmt dann die Rolle von Gooey – eine Art Blob, der im Grunde die selben Fähigkeiten mitbringt, wie Kirby. Zusammen könnt ihr euch aufmachen, um Dream Land zu retten.

Wie bekomme ich die Spiele? Um die SNES-Klassiker (und auch die NES-Sammlung) zu spielen, muss man eine Nintendo Switch Online Mitgliedschaft abschließen. Die ermöglicht es euch unter anderem auch, Online zu spielen oder die Speicherdaten-Cloud zu nutzen. Die Mitgliedschaft kostet:

1 Monat – 3,99 Euro

3 Monate – 7,99 Euro

12 Monate – 19,99 Euro

Zuvor ist ein kostenfreier Test über 7 Tage möglich. Außerdem kann man eine Familienmitgliedschaft für bis zu acht Accounts erstellen. Die kostet für 12 Monate 34,99 Euro.

Ihr sucht nach moderneren Spielen für eure Konsole, die ihr aber günstig bekommen könnt? Dann findet ihr hier die 11 besten kostenlosen Spiele für die Nintendo Switch.