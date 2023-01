Twitch bannte 2 seiner bekanntesten Streamer, kann ihren Erfolg nicht aufhalten – Denn die dominierten 2022 YouTube

Karriere und Leben von Asmongold in 3 Minuten – Was macht ihn aus?

Auf Twitch ist mittlerweile ein anderer ganz groß geworden. So hat Kai Cenat einen neuen Abo-Rekord auf Twitch geknackt, doch so richtig zufrieden ist er nicht. Die ganze Geschichte rund um den Streamer lest ihr auf MeinMMO:

Und wie geht’s IShowSpeed? Der ist ebenfalls weiterhin sehr erfolgreich. Skandale scheinen ihn aber weiterhin zu finden, oder er sie. Erst anlässlich der Fußball-WM in Katar hatte er rassistisches Verhalten einem Fußballfan gegenüber gezeigt . Das ändert aber nichts an seinem Verhalten oder seinen Zuschauerzahlen.

YouTube beißt die besten Stücke aus Twitch – Macht 2022 all das richtig, was Microsoft 2020 falsch gemacht hat

Wie sehen die Zahlen für 2022 aus? Laut der Webseite „Stream Hatchet“ gehören IShowSpeed und DrDisprespect zu den größten Streamern auf YouTube. Auf Platz 1 liegt weit vorn IShowSpeed mit 38,5 Millionen geschauten Stunden, DrDisprespect folgt auf Platz 4 mit 25,2 Millionen Stunden. Hier seht ihr die Top-10 in der Übersicht (via twitter.com ):

