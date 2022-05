DrDisrespect sitzt der Schnurrbart schief: Vielleicht weil viele Twitch-Streamer auf YouTube gerade dick Geld machen – Nur er nicht

Man weiß, dass DrDisrespect extrem ehrgeizig ist und unter dem Twitch-Bann leidet. Dass jetzt um ihn herum, so viele junge Streamer von YouTube „völlig irre Exklusiv-Verträge“ erhalten, während er ohne Vertrag dasteht, scheint den Doctor doch nachhaltig zu stören. Auch wenn er das so explizit nicht sagt, sondern nur über eine „falsche Industrie“ schimpft, die nichts tut, um ihn „zu unterstützen.“

Warum ärgert ihn das so? Einen genauen Grund, warum ihn YouTube Gaming so enttäuscht und nervt, nennt DrDisrespect aktuell nicht, aber die Gründe liegen eigentlich auf der Hand:

Aktuell regt sich DrDisrespect über YouTube Gaming auf, seine aktuelle Stamm-Plattform. Er sagte jetzt auf Twitter, er müsse einfach YouTube Gaming entfolgen. Sie würden „uns“ kein bisschen unterstützen. Warum also sollte er sie unterstützen? Hahaha. So eine falsche Industrie, in der er da sei (via twitter ).

Der Streamer Guy „DrDisrespect“ Beahm streamt nach seinem Bann von Twitch seit zwei Jahren auf der Plattform YouTube. Doch YouTube Gaming ist in den letzten Monaten auf Einkaufs-Tour und überschüttet Twitch-Streamer mit endlos viel Geld, um sie abzuwerben: Nach Ludwig, Valkyrae und TimTheTatman hat man nun Sykkuno gekauft. Doch irgendwie scheint das DrDisrespect nicht so toll zu finden.

Insert

You are going to send email to