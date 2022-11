17-jähriger YouTube-Star entschuldigt sich für schlimmen Fehler, den er vor langer Zeit beging – mit 16: „Dumm und unreif“

Der Gaming-YouTuber Darren „IShowSpeed“ Watkins ist extrem populär, aber umstritten. Einmal mehr zeigt er ein typisches Verhaltensmuster: Er baut richtigen Mist, fliegt auf und sagt dann, es tue ihm alles furchtbar leid. Er sei eben noch sehr jung.

Wer ist das?

„IShowSpeed“ ist ein enorm erfolgreicher, junger Content-Creator: Er spielt Games, rappt, begeistert sich für Fußball, Cristiano Ronaldo und Möglichkeiten, sehr schnell sehr viel Geld zu verdienen.

Er hat eine Vorliebe dafür, zu bellen – was ein 6-jähriger Fortnite-Spieler mal zu hören bekam, dem da offenbar ein Schock fürs Leben eingebellt wurde. Wuff Wuff.

IShowSpeed fiel in der Vergangenheit, vor 7 Monaten, durch einen krassen verbalen Ausrutscher auf, der sich spezifisch gegen eine Frau richtete. Das wurde jetzt wieder nach gespült und biss ihn in den Hintern.

TV-Sender löschte Beiträge mit IShowSpeed wegen 7 Monate altem Clip

Was war jetzt der neueste Aufreger? IShowSpeed ist begeisterter Fußball-Fan und reiste nach England, um sein Idol, Cristiano Ronaldo, zu treffen.

Dabei wurde ein britischer TV-Sender auf ihn aufmerksam und band den jungen Star in einige Live-Beiträge ein, offenbar um ein junges Publikum anzusprechen: Der TV-Sender wollte mitverfolgen, wie sich der 17-Jährige darauf freut, Ronaldo zu treffen und dann seine Enttäuschung miterleben, dass der Portugiese gar nicht spielt.

Bei ihm ist die Wut oft nur gespielt, erfolgreich ist aber auch Tyler1:

Twitter-Clip, wie IShowSpeed eine Frau zusammenschreit, hat fast 12 Millionen Aufrufe

Was ging schief? Nachdem die Sachen auf Sendung waren, merkte Sky Sports offenbar, wen genau man da so ins Rampenlicht rückte. Immerhin wurde IShowSpeed im April 2022 aus dem Shooter Valorant gebannt, nachdem er eine Mitspielerin aufs Übelste sexistisch beschimpft hatte.

Laut eines Berichts des Daily Mirror, soll Sky Sports alle Videos mit IShowSpeed gelöscht haben, nachdem sie auf die frauenfeindlichen Videos von IShowSpeed hingewiesen wurden: In einem habe er eine Frau eine Schlampe genannt und ihr gesagt, sie soll dem „Mann das Geschirr machen.“

Ganz offensichtlich hatte jemand dem TV-Sender den Valorant-Clip aus dem April geschickt. Der Clip ist jetzt auch kein großes Geheimnis, den haben mittlerweile fast 12 Millionen Leute gesehen:

„Ich bin 17 – damals war ich 16“ – IShowSpeed entschuldigt sich einmal mehr mit seinem Alter

Das sagt IShowSpeed: Der distanziert sich jetzt von seinen Aussagen, die 7 Monate her sind und verweist einmal mehr auf sein so junges Alter (via twitter):

Der Clip […] wurde von Sky entfernt, und ich habe erfahren, dass es am Wiederauftauchen meiner Kommentare lag, die ich in der Vergangenheit gemacht habe. Ich bin 17 Jahre alt. Ich war 16, als das passiert ist, und es war ein großer Fehler. Es war dumm und unreif. Ich habe das verstanden und mich entschuldigt. Ich arbeite an mir selbst und wie ich durch diese Welt navigiere, während ich online aufwachse. Ich erkenne an, dass ich die Verantwortung trage, ein Beispiel jenen zu geben, die mir folgen und die mich unterstützen.

Erst der Ausraster, dann die Entschuldigung – das Muster wiederholt sich immer wieder

Was ist das Problem, das klingt doch gut? Das Statement erscheint etwas hohl, wenn man weiß, dass IShowSpeed das nach jedem Fehltritt genauso sagt. Schon als er im April die Mitspielerin so beleidigt hatte, sagte er nachher, es tue ihm leid. Er sei eben noch sehr jung. Er arbeite an sich.

Doch nach jeder Entschuldigung dauert es nur kurze Zeit, bis zum nächsten Eklat:

IShowSpeed scheint da immer um Verständnis zu bitten: Er wachse eben online auf. Er sei so jung – alles schwierig. Watkins klingt bei den Entschuldigungen immer einsichtig und vernünftig. Er sagt genau das Richtige, was die Leute von ihm hören wollen.

Während er auf Sendung und in Rage ist, scheint von dem jungen Mann, der so einsichtig ist, aber nicht viel übrig zu sein. Sobald die Kamera auf ihn zeigt, kennt er keine Freunde.

Um so seltsamer wirkt das Statement, wenn man weiß, dass IShowSpeed erst vor wenigen Tagen offenbar versucht hat, seinen „Leuten, die ihm folgen“ einen Krypto-Coin anzudrehen, eine Werbung, für die er ganz offensichtlich fürstlich bezahlt wurde, doch auch das ging dann schief.

Und natürlich sagte IShowSpeed – na ja, er sei eben sehr jung und lerne noch:

