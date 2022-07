Twitch-Streamer Unge bezeichnet jungen US-Star als Tierquäler – Bekommt haufenweise Hassnachrichten

Der große deutsche Twitch-Streamer Simon „Ungespielt“ Wiefels kritisierte einen der derzeitig angesagtesten Content-Creator: Darren „IShowSpeed“ Watkins Jr. Mit der Kritik zog Wiefels eine riesige Hasswelle auf sich.

Wer sind die Streamer?

Ungespielt oder auch einfach Unge genannt, gehört zu den größten deutschen Streamern auf Twitch. Durchschnittlich verfolgen 6.000 Leute seine Übertragungen und ihm folgen rund 1,3 Millionen Menschen.

Bekannt wurde er durch das Klötzchen-Spiel Minecraft und seine Let’s Plays dazu. Nun verfolgt er seit Jahren sein Format „ungeklickt“, wo er auf verschiedenste Inhalte aus Social Media reagiert und seine Meinung dazu abgibt.

IShowSpeed ist ein 17-jähriger US-amerikanischer Streamer auf YouTube, der beinahe 10 Millionen Abonnenten auf der Plattform verzeichnet. Die Aufzeichnungen dieser Übertragungen bekommen meist über 1 Million Aufrufe.

Watkins ist dafür bekannt, besonders laut in seinen Streams zu sein. Er agiert meist aufgedreht und schreit herum. Die Community meint, er schauspielere eine Rolle.

In einem vergangenen YouTube-Stream spielte IShowSpeed Fall Guys und schrie seinem Hund dabei ins Ohr. Unge kritisierte die Aktion und bezeichnete ihn als Tierquäler.

Unge bezeichnete IShowSpeed als Tierquäler

Wie ist die Situation? Am 15. Juli war der YouTuber IShowSpeed live, zockte Fall Guys, während sein Hund auf seinem Schoß saß. Als der Streamer kurz vor der Ziellinie ausschied, schrie er seinen Hund an, hielt in fest und rief einige Male: „Ih, dein Hintern stinkt!“ Danach setzte er ihn runter.

Unge kritisierte das Verhalten von Watkins und meinte, dass es purer Stress für das Tier sei und bezeichnete ihn als Tierquäler.

Den Tweet von Unge samt dem Clip von IShowSpeed könnt ihr hier einsehen:

Unge nach der Kritik: „Hab selten so viele Hassnachrichten bekommen“

Was passierte danach? Nicht einmal 24 Stunden später meldete sich Wiefels erneut auf Twitter. Er schrieb, dass er selten so viele Hassnachrichten bekam und Leute blocken musste.

Weiterhin äußerte er, dass er sich davon nicht einschüchtern lasse, nur weil eine „Person gerade im Hype ist und viele verblendete Fans hat.“ Ihn besorge, dass viele Menschen das Verhalten von IShowSpeed verteidigten.

Was sagte die Community? Unter dem Kritik-Tweet von Unge sammelten sich tatsächlich zwei Fraktionen an: Die einen, die Wiefels recht gaben und die anderen, die meinten, dass er übertreibe:

Baso schrieb: „Einfach Tierquälerei, den Hund so festzuhalten und auf der Lautstärke zu brüllen. Das ist der Typ, der davor mit einem Valorant Clip viral gegangen ist, wo er eine weibliche Mitspielerin durchbeleidigt hat. Manche Leute sollten mal wieder in die Natur gehen und Gras anfassen…“

Kmx meint allerdings: „Also, weiß ich nicht genau, ob das direkt als Tierquälerei abzustempeln ist.“

Auch wave simply denkt: „Man kann aus einer Mücke auch einen Elefanten machen. Er war einmal kurz etwas lauter. Jeder war mal zu laut in der Gegenwart eines Tieres. Jedoch handelt es sich hier um Speed, den du nicht magst und musst ihn direkt öffentlich als Tierquäler bezeichnen.“

Arri sagte: „Dass das gar nicht geht, darüber muss man nicht diskutieren. Aber die Kommentare hier teilweise. Das zeigt, dass dieser Tweet genau richtig war. Einfach, um aufzuklären. Schade aber eben, dass es das braucht.“

In der Vergangenheit geriet IShowSpeed schon mal in die Kritik, weil er einen seiner anderen Hunde in Panik versetzte, während er bei ihm auf dem Schoß saß (via YouTube). Und auch bei dem jetzigen Fall-Guys-Clip schrieben einige Zuschauer von Watkins in den Chat, dass es Tierquälerei sei.

Unge antwortete den Kommentarschreibern teilweise und blockte einige Leute. Er sehe das ebenfalls als deutliche Tierquälerei und stehe auch weiterhin zu der Meinung.

