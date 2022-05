Deutscher Twitch-Streamer Unge pfeift auf unmoralischen Deal über 5 Millionen Euro – „Der absolute Teufel“

Overwatch 2: 5 Helden, die in der Beta die Matches am meisten dominieren

Wie sieht es im Ausland aus? Auch dort kommt es immer wieder zu Streitereien, Diskussionen und Kritik zwischen den Streamern gegenseitig und den Zuschauern. So ist der größte Streamer von Twitch, xQc, für seine Spielsucht bekannt und zockt regelmäßig an Automaten oder Ingame.

Wenn die Jungs so was promoten, dann müssen die sich im Klaren darüber sein: Die tauschen das Geld gegen ihre Zuschauer ein. Und zwar gegen die Zuschauer, die sie eben dahin gebracht haben, wo sie jetzt sind – also, die sie groß gemacht haben.

Unge verglich die Spielsucht auch mit anderen Süchten und empfindet es nicht als richtig, so was zu promoten:

