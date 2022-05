In einem Video-Statement auf YouTube hat Ahmad Nadim „ApoRed“ Ahadi sich zu den Vorwürfen bezüglich seiner Insolvenz, Gewinnspiel-Betrug und Abzocke geäußert. Dabei deutete er an, die Insolvenz nur angemeldet zu haben, um Steuern zu sparen. Nun äußerte sich Anwalt Christian Solmecke zu der Situation, nachdem ungespielt ihn darauf hinwies.

Was sieht die aktuelle Situation aus?

Der YouTuber MiiMii warf Ahadi vor, seine Zuschauer abzuzocken und „deckte auf“, dass ApoRed insolvent sei.

ApoRed entgegnete aber in einem eigenen Video.: Er habe Geld und er habe lediglich den „Insi-Modus“ aktivierte. Er meldete sich in Deutschland insolvent, um den hohen Steuern zu entkommen.

ApoRed sagte, dass man trotzdem weiterhin im Ausland Geschäfte anmelden könne. Die „deutschen Kopfschmerzen“ sei man so los und er betitelte sich als „schlauen Fuchs“.

Der Streamer und YouTuber ungespielt, kurz Unge, reagierte in einem Livestream auf das Statement seitens ApoRed und konnte kaum fassen, was sein YouTube-Kollege dort erzählte.

Unge verfasste daraufhin eine Nachricht an den Anwalt Christian Solmecke, der sich den Fall detailliert in einem Video ansah und meinte, dass das klassische Steuerhinterziehung wäre, wenn ApoRed das tatsächlich so mache.

Unge verblüfft und konfus: „Habe ich das gerade richtig verstanden?“

Was sagte Unge in seinem Reaktionsvideo? Als ApoRed erläuterte, wie er in Deutschland keine hohen Steuern zahlen müsse, schaute ungespielt ziemlich verwirrt umher und konnte kaum fassen, was er gerade hörte:

Warte mal kurz? Habe ich das gerade richtig verstanden? Hat er gerade in seinem VLog gesagt, dass er Steuerhinterziehung begeht und dass er einfach Insolvenz angemeldet hat, um in Deutschland keine Steuern zu zahlen? ungespielt

Die komplette Reaktion von ungespielt könnt ihr in diesem YouTube-Video ansehen:

Ab Minute 4:20 spricht ApoRed über den „Insi-Modus".

Weiterhin sagte Unge, dass er nicht wisse, ob es eine gute Idee von Ahadi sei, das Ganze in einem YouTube-Video preiszugeben. Am Schluss fasste er nochmal zusammen, dass er von dem nicht ausgelösten Gewinnspiel und der Insolvenzanmeldung nichts halte und enttäuscht sei.

ungespielt, weitere Content-Creator und Nutzer meldeten sich danach beim Anwalt Christian Solmecke und fragten, wie es rechtlich mit dem „Insi-Modus“ aussehe. Gab ApoRed in dem öffentlichen Video Steuerbetrug zu?

Christian Solmecke meint: „Klassischer Fall der Steuerhinterziehung“

Was sagt der Anwalt zur Situation? Zuerst schaute Solmecke auf Insolvenzbekanntmachungen.de, was genau bei ApoRed vorliegt. Demnach wurde ein Insolvenzfahren noch nicht eröffnet, da überprüft werden müsse, ob es geltend gemacht werden könne und ob genug Geld dafür vorhanden sei.

Es wurde zudem ein vorläufiger Insolvenzverwalter ernannt.

Was tut ein Insolvenzverwalter? Der bestimmt nun, was Ahadi kaufen darf und was nicht. Des Weiteren müssen alle, die ApoRed etwas schulden, an den Insolvenzverwalter zahlen. Er verwaltet jetzt das Geld des YouTubers, um das Vermögen für das eventuell kommende Insolvenzverfahren zu sichern.

Was passiert, wenn das Insolvenzverfahren tatsächlich eröffnet wird? Dann muss der YouTuber 3 Jahre lang einen Großteil seiner Einnahmen an den Insolvenzverwalter abtreten. Nach diesen 3 Jahren wäre ApoRed beinahe komplett schuldenfrei, wenn er die „Wohlverhaltensphase“ einhalte.

Was bedeutet Wohlverhaltensphase? Solmecke schilderte, dass Ahadi während der Privatinsolvenz also die Pflicht habe zu arbeiten, Lottogewinne abgeben müsse und als Selbstständiger müsse er den Betrag abtreten, den er durch angemessene Anstellung verdient hätte.

Hier könnt ihr die Aussagen des Anwalts auf YouTube ansehen:



Was sagt Solmecke zum „Insi-Modus“? „Es liegt nahe, dass sich ApoRed hier künstlich arm macht, um so keine Steuern zahlen zu müssen. Davor hätte er aber besser mal, meiner Meinung nach, einen Blick in 283 Strafgesetzbuch werfen müssen.“

Nach § 283 droht eine Freiheitsstrafe von bis zu 5 Jahren, wenn man bei Überschuldung oder drohender/eingetretener Zahlungsunfähigkeit Bestandteile seines Vermögens beiseite schafft, wenn ein Insolvenzverfahren eröffnet wurde. Solmecke sagt weiter in Bezug zu ApoRed:

(…) Und das ist tatsächlich kritisch, denn das ist ’ne Straftat und man kann dafür 5 Jahre ins Gefängnis wandern, wenn er sein Vermögen verschafft hat oder heimlich sozusagen ins Ausland gebracht hat. Das wissen wir nicht hundertprozentig, aber die Vermutung liegt natürlich sehr, sehr nahe. Und er sagt ja: ‚Ich baue mir jetzt einfach die neue Existenz woanders auf – im Ausland. Und bin dann hier einfach straffrei.‘ Christian Solmecke

Welche Konsequenzen kann es noch geben? Es kann sogar sein, so Solmecke, dass Gewinnsucht hinter Ahadis Plan stecke, so „skrupellos und geplant wie das Vorgehen durch ApoRed hier war“. Das gelte somit als besonders schweres Vergehen. Demnach drohen dem YouTuber bis zu 10 Jahre Haft.

Zusätzlich kommen laut § 370 nochmal 5 Jahre Haft obendrauf, wenn man den Finanzbehörden falsche Angaben macht. „Wer Vermögenswerte ins Ausland schafft, um hier keine Steuern zu zahlen – ja, klassischer Fall, liebe Leute, der Steuerhinterziehung.“

Kann ApoRed sich also arm rechnen und den Schulden entkommen? Nein, kann er laut Solmecke nicht, wenn Ahadi eine der oben genannten Straftaten begeht und verurteilt wird. Weiterhin droht eine Geldstrafe und muss dauerhaft seine Schuldner bezahlen.

„Dieses Video, was ApoRed da gemacht hat, als Reaction auf das MiiMii-Video, war ein Schuss nach hinten – ein Schuss in den Ofen“, sagte der Anwalt abschließend.

