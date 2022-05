Viele Nutzer teilten ihre Storys in den Kommentaren und sind erschüttert darüber, was dem YouTube-Star vorgeworfen wurde. Dennoch glaubt der Großteil den Aussagen der Ex-Freundinnen und -Kollegen. Wenige Stimmen halten daran fest, dass die Vorwürfe nicht stimmen und ihr Idol unschuldig sei – man könne Screenshots und die „Beweise“ faken.

Was sagt die Community? Der YouTuber j aubrey hat ein aufklärendes Video zu dem Thema produziert, in dem er tiefergehende Infos zu SkyDoesMinecraft aufgreift und die Beschuldigungen von mehreren Seiten beleuchtet:

Was ist FameSwap.com? Auf der Seite können Content-Creator ihre Kanäle verkaufen, die schon ein gewisses Maß an Reichweite generieren konnten. Man kann dort Instagram-, TikTok- und YouTube-Kanäle erwerben.

