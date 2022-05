Absolutes Chaos beim deutschen YouTuber ApoRed – Insolvenz und Vorwürfe wegen Betrug und Abzocke

Der deutsche YouTuber MiiMii macht schon länger eine mehrteilige Video-Serie über die angeblichen Vergehen von Ahmad Nadim „ApoRed“ Ahadi. Im neuesten Teil wirft der YouTuber ihm vor, Gewinnspiele an Zuschauer nicht eingelöst zu haben und deckt auf, dass ApoRed ein Insolvenzverfahren an der Backe hat.

Wer ist ApoRed? Der deutsche YouTuber veröffentlichte einige Pranks, Vlogs, Gameplay-Videos und Lieder zusammen mit anderen bekannten Influencern. Außerdem war er oft in Dramen mit Unge, KuchenTV und anderen YouTubern verwickelt. Er spielte auch Fortnite, ärgerte sich aber, dass er von Epic keine Vorzugsbehandlung bekam, nur weil er angeblich nicht „brand safe“ sei.

Welche Vorwürfe gibt es gegen ApoRed? In der Vergangenheit wurden ApoRed und seinem Kollegen Leon Machère sexuelle Belästigung vorgeworfen. Er kämpft aktuell in einem Gerichtsprozess für seine Unschuld. ApoRed wurde zivilrechtlich verklagt und ein weiterer Termin steht im Mai an (via YouTube).

Auch MiiMii coverte das Thema in langen Videos, die mittlerweile zu einer Serie wurden: „meine ENTSCHULDIGUNG an APORED“ (via YouTube).

Weiterhin filmte ApoRed einen Bomben-Prank, in dem er so tat, als hätte er eine Tasche mit einer Bombe. Die legte er ab, warnte die nahestehenden Leute davor und rannte davon. Er musste sich sogar vor Gericht dafür verantworten und die Opfer haben teilweise Ängste und Schlafstörungen davongetragen (via spiegel.de).

Zudem soll er einige Gewinnspiele in den vergangenen Jahren nicht eingelöst haben. Darunter waren ein Zuschauertreffen, ein Livekonzert in einer Schule oder Sachgewinne. Auch im aktuellen Video wirft MiiMii ihm erneut vor, Gewinnspiele nicht eingelöst zu haben und zeigt sogar, dass ein Insolvenzverfahren gegen ApoRed läuft.

ApoRed protzt mit Reichtum – Alles nur gelogen?

Worum geht es in MiiMiis Video? MiiMii beleuchtet verschiedene Themen im neuesten Video:

Das Insolvenzverfahren.

Nicht eingelöste Gewinnspiele.

Verkauf von getragenen Klamotten, die ApoRed nie dem Käufer schickte.

Hier könnt ihr euch das Video von MiiMii ansehen:

Was sagt MiiMii zum Insolvenzverfahren? Er wies darauf hin, dass man bei Insolvenzbekanntmachungen.de das Datum zurückstellen und ApoReds Nachnamen Ahadi eingeben solle. Anschließend findet man tatsächlich einen Eintrag vom 29. März 2022. Darin heißt es, dass er verschuldet und zahlungsunfähig sei.

Was bedeutet das? Ahadi schuldete Personen demnach Geld. Nach mehreren Mahnungen gingen die Gläubiger zum Gericht, welches nach einer Überprüfung einen Insolvenzverwalter einschaltete.

Dieser Insolvenzverwalter ermittelt das Vermögen des YouTubers und verfügt über die Geldeingänge, das Konto und kümmert sich darum, dass die Personen ihr Geld bekommen, die sich beim Verwalter gemeldet hatten und noch melden werden.

„Ziemlich ironisch“, findet MiiMii, denn ApoRed redet am laufenden Band darüber, wie reich er sei, dass er mehrere Autos besitze und Teilhaber von Geschäften sei.

Wenn Red keine Musik macht, wenn Red keine Videos richtig hochlädt – der Typ muss ja im Hintergrund seine Millionen machen oder gemacht haben. Ich muss sagen, diese Theorie ist leider falsch, weil im Hintergrund wurden Milliarden gemacht, Freunde, Milliarden. ApoRed (Quelle: Mitschnitt aus ApoReds Comeback-Video in MiiMiis YouTube-Video)

Des Weiteren prahlt er damit, dass er Massen an Geld durch Business und Dingen außerhalb von YouTube verdient und er einiges beiseite legt, um damit durch das Ausland zu reisen. Er zeigte außerdem in einer XXL-Tour seine riesige neue Wohnung, in der er anfangs in einem Bett voller Euro-Scheine aufwachte.

Beide Videos sind vor kurzem von seinem Kanal gelöscht worden.

ApoRed zockte angeblich Zuschauer ab – In Gewinnspielen und mit Verkäufen

Was waren das für Gewinnspiele? In einem Gewinnspiel konnten Fans 20 Preise ergattern. Darunter befanden sich Gegenstände im Wert von insgesamt rund 10.000 Euro, unter anderem PS5-Konsolen, Fernseher und iPads.

Im zweiten Gewinnspiel verloste der YouTuber eine diamantbesetzte Rolex, Ketten, Brillen und Armbänder im Wert von rund 20.000 Euro.

Die Gewinner wurden im ersten Gewinnspiel bereits gekürt, jedoch habe, laut MiiMiis Recherchen, bisher keiner seinen Preis erhalten. Stattdessen löschte ApoRed angeblich beide Beiträge von seinem Instagram-Profil.

Instagram-Posts der Gewinnspiele (Quelle: Screenshots aus MiiMiis YouTube-Video).

Was hat ApoRed verkauft? ApoRed verkaufte im „APORED STORE“ getragene Designer-Klamotten, wo ein Fan offenbar 2018 ein Paar Schuhe erwarb. Er sendete 125 Euro an den YouTuber, doch die Schuhe bekam er wohl bis heute nicht. MiiMii zeigte in dem Video den Beleg der Überweisung, die E-Mails seitens des Fans und die Bestellbestätigung.

Die Domain vom Store wurde danach gesperrt, doch ApoRed eröffnete anschließend einen Shop auf Vinted.de. Auf Vinted wurde er wohl auch gesperrt, wie man in MiiMiis Video sieht. Wenn man das Profil jedoch nun aufruft, steht dort nichts von einer Sperre. Zudem findet man dort auch keine Produkte.

Wie viel an den Vorwürfen dran ist und was davon alles stimmt, weiß nur der YouTuber ApoRed selbst. Wir von MeinMMO haben bereits ein Statement seitens ApoRed angefragt, aber bisher keine Rückmeldung erhalten. Wenn wir eine Antwort bekommen, werden wir das im Artikel ergänzen.

