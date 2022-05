Box-Event fordert schweren Tribut von deutschem Twitch-Streamer – „8 Wochen kein Zocken. Ich bin gebrochen“

Trymacs nutze jetzt die nächsten Tage noch effektiv aus und möchte in Valorant und Clash of Clans weiter aufsteigen, bevor er 8 Wochen außer Gefecht gesetzt sei.

Danach fragte Trymacs seine Zuschauer, was er machen könne, wenn er 8 Wochen nicht zocken könne. Nur Mobile-Gaming würde funktionieren oder er lasse einfach die Leute über Fernsteuerung in seinem Stream spielen.

„Ursprünglich hieß es: 10 Tage Gips. Wenn das aber so gemacht wird, ist es 8 Wochen Gips. 8 Wochen Gips, die Hand ist starr, nur die Fingerkuppen schauen raus – 8 Wochen nicht zocken. Ich weiß, das gab’s noch nie in all den Jahren, wo ich jetzt schon streame und YouTube mache.“

Weiterhin strebte er eigentlich bald ein Rematch gegen seinen Rivalen MckyTV an, vielleicht werde das auf den Winter verschoben. Jedoch sei sich Trymacs da noch nicht sicher, da seine Hand nie wieder so stabil werde, wie vorher. Er habe Angst, dass er sich die gleiche Verletzung nochmal zuziehe.

