2 Twitch-Streamer boxen gegeneinander – Sieht aus, wie David gegen Goliath und es fließt Blut

Am Ende lagen sich die beiden Influencer, die eine tiefe Freundschaft verbindet, dennoch in den Armen. Eine Rückrunde ist ebenfalls bereits angekündigt, diesmal wollen die beiden jedoch die vollen 3 Minuten pro Runde gegeneinander kämpfen.

Spätestens in der 5. Runde kann man Trymacs und Micky ihre Erschöpfung deutlich ansehen. Die Schläge kommen teilweise nur noch träge, beide glänzen vor Schweiß. In der gleichen Runde kassierte Micky allerdings einen Treffer, welcher ihm die Nase bluten ließ.

So lief der Hauptkampf: Um 21:25 Uhr startete der Hauptkampf von Trymacs gegen MckyTV. Dabei ging Micky von Anfang an mehr in die Defensive und musste sich hart gegen Trymacs verteidigen.

