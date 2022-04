Verbaler Tiefschlag nach dem Boxkampf trifft Twitch-Streamer hart: „Ich ruf deinen Vater an!“

Jens „Knossi“ Knossalla schaute in einem Twitch-Stream das Reaktionsvideo von Streamer-Kollege Maximilian „Trymacs“ Stemmler. Trymacs reagierte dabei auf den wilden Boxkampf zwischen ihm selbst und MckyTV. Knossi gefiel eine Aussage von seinem Kollegen allerdings überhaupt nicht.

Das ist die Vorgeschichte: Trymacs und MckyTV traten im Rahmen des Box-Events „The Great Fight Night“ gegeneinander an. Der Kampf war am Abend des 2. April und wurde zu einem großen Event.

Einige Tage später schaute Trymacs den Kampf noch einmal mit seinen Zuschauern im Stream an und analysierte ihn.

Diese Analyse wiederum schaute sich Knossi an (via YouTube). Dabei lobte er Trymacs, seine Familie und insbesondere seinen Vater in den höchsten Tönen: „Geiler Typ, sehr, sehr nette Leute. Die Trymacs-Familie, ey, der Vater – beste Freunde mit Vater Trymacs“

Knossalla schwärmte davon, wie gut er sich mit dem Vater verstand. Sie seien auf einer Wellenlänge, beide lachen gegenseitig über ihre Witze. Knossi liebe sowohl den Vater als auch den Bruder von Trymacs – er war hin und weg, während er in seinem Stream über die beiden berichtete. Er hatte richtig Bock auf das Video und war positiv gestimmt.

Streamer-Boxkämpfe funktionieren so gut, weil es uns genau das gibt, was Twitch ausmacht

Knossis Stimmung kippt nach Aussage von Trymacs

Was brachte Knossi in Rage? Trymacs sagte nach einem Schlag gegen MckyTVs Gesicht:

Ich hab ihn einfach zu Knossis Bruder geschlagen. Der sieht einfach nur aus wie Knossi. Trymacs

MontanaBlack hielt genau diesen Knossi-Punch in einem Screenshot auf Twitter fest:

Knossalla entglitt danach alles. Er versetzte seinen Chat in den Emote-Only-Modus und begann zu schreien: „Wo sieht’n der aus wie ich?“, und er fuhr fort: „Da werde ich aber mit deinem Vater reden, Maximilian.“

Er rief danach auch prompt Trymacs an, der direkt wusste, um was es ging und nahm so den Anruf von Knossi entgegen: „Ey, was geht, biste sauer?“

Knossi verlangte nach Stemmlers Vater, mit dem sei er ja befreundet. Zudem fragte er, wo er denn aussähe wie MckyTV nach dem Schlag. Trymacs kicherte nur und meinte, dass er nach dem Punch auf jeden Fall mehr so aussehe, als davor. „Du hast mich gesehen, wie ich in echt aussehe, wie schön ich bin“, versuchte Knossi seinem Kollegen einzubläuen.

Nach dem Telefonat feuerte Knossalla nur noch MckyTV an, obwohl er genau wusste, dass das Match für Trymacs ausging. „Für mich ist der Kampf noch nicht gelaufen, jetzt findet der Kampf erst statt – alles kann sich nochmal ändern!“, rief der Streamer seinen Zuschauern entgegen.

Gibt es nun Beef zwischen den beiden Streamern? Natürlich nicht. Knossi selbst zierte sein YouTube-Video, welches die Highlights aus seinem Stream zusammenfasste, mit ironischen Emojis und titelte es mit „MUTTI der hat MICH BELEIDIGT! ANSAGE an TRYMACS!“. Beide nahmen die Situation also eher mit Humor und das Gespräch diente wohl einfach als Unterhaltung, wie man das von Knossi eben kennt.