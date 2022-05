Einer der ersten großen, deutschen Let’s Player hört auf – „Eine Kindheitslegende verlässt YouTube“

Manuel „GermanLetsPlay“ B., kurz GLP, ist den meisten bekannt, die sich schon mal mit deutschen Let’s Plays befasst haben. Seit 2010 lädt GLP regelmäßig Videos auf YouTube hoch, doch nun gab er bekannt, dass er auf unbestimmte Zeit die Plattform verlassen werde.

GLP gehörte schon immer zu den größten Gaming-YouTubern in Deutschland. In Anbetracht der Abo-Zahlen stehen nur die bekannten YouTuber Paluten und Gronkh vor ihm.

Warum verlässt GermanLetsPlay YouTube?

Der YouTuber hatte die letzten 10 Jahre starke gesundheitliche Probleme, mit Schmerzen.

Er ging zum Arzt und ins Krankenhaus, die ihm daraufhin Krankheiten im Bereich Darm und Leber diagnostizierten. GLP sollte eine Colitis ulcerosa und die tödliche Krankheit primär sklerosierende Cholangitis haben.

Mit den Diagnosen und den zugehörigen Medikamenten lebte er viele Jahre, bis sie sich allerdings als falsch herausstellten.

Bis heute sagen die Ärzte, dass GLP zwar eine gewisse Erkrankung im Bereich Darm und Leber habe, jedoch wisse keiner, was genau er habe. Der YouTuber verlasse die Plattform, damit er sich um seinen Körper kümmern kann.

Kommt GLP jemals zurück? Das hält sich der YouTuber offen. Er sei nicht abgeneigt bei größeren Updates zu Minecraft oder anderen Games wieder reinzuschauen, aber ob er jemals wieder so aktiv Videos hochladen wird, ist ungewiss.

In dem Video könnt ihr GermanLetsPlays volles Statement anschauen:

Community ist traurig, wünscht GLP nur das Beste

Was sagen seine Zuschauer und Kollegen? Die wünschen dem Let’s Player nur alles erdenklich Gute und viel Erfolg. Viele berichten von ihren Erfahrungen mit dem YouTuber und dass er sie seit ihrer Kindheit begleitet.

Wir haben einige Aussagen, die sich unter dem Video befanden, zusammengefasst:

Ms_Momo dankt ihm: „War immer einer der stillen Zuschauer, aber jetzt muss ein Danke her. Ich schaue deine Videos seit ca. 2013 und ich kann dir nicht sagen, wie oft ich nach der Schule nach Hause kam und dank deiner Videos abschalten konnte. Egal, ob von Alltagsstress oder Familiendramen, man konnte einfach in deine Videos eintauchen und vergessen. (…) Vielen Dank für die schöne, lustige Zeit, viel Glück für alles, was noch auf dich zukommt und alles Gute auf deinem weiteren Weg!“

Philipp Denk schreibt: „Eine Kindheitslegende verlässt YouTube auf eine unbestimmte Zeit. Ich habe bei keinem Video gefehlt und in der Schule warst du und Palette das Hauptthema, aber alles hat mal sein Ende. Ich wünsch dir alles, alles gut für deine Zukunft und auch ich bedanke mich dafür, dass ich mit dir aufwachsen durfte.“

Walker 421 meint: „Du bist ’ne deutsche YouTube-Legende. Du hast YT-DE geprägt wie kein anderer. Danke dir für alles.“

Der YouTuber und Streamer rewinside sagt: „Viel Liebe und viel Kraft wünsche ich dir.“

Einige Zuschauer teilen außerdem ähnliche Geschichten mit Fehldiagnosen und Ärzten, sie können verstehen, dass GLP sich von YouTube entfernen möchte.

Die Erfolgsgeschichte des Mannes hinter der Maske – GermanLetsPlay

Im Jahre 2010 lud GermanLetsPlay sein erstes Let’s Play zu The Legend of Zelda: Majora’s Mask hoch. In den Videos sprach er kaum und in dem ersten Part sogar gar nicht. Er war zu schüchtern und zurückhaltend.

Im Laufe der Jahre wurde er allerdings immer selbstbewusster und lud sogar Comedy-Sketches aus dem Real Life hoch, mittlerweile sind die aber wieder gelöscht. Er gibt sonst nicht so viel von sich und seinem Privatleben preis, wie andere YouTuber.

Selbst sein Gesicht ist bis heute ein Mysterium. Dafür hat GermanLetsPlay sein ikonisches Maskottchen mit blau-schwarz gestreifter Jacke und weißer Maske, was ihn selbst darstellen soll.

GLP spielt keine bestimmten Games, sondern alles querbeet. Egal, ob Sims, Simulatoren, Minecraft oder Super Mario – er schafft es, mit sämtlichen Videos, seinem Humor und Gameplay die Zuschauer zu unterhalten.

Sonst zockt er viel mit anderen bekannten Gaming-YouTubern wie Zombey, Maudado oder Paluten. Da er seit über einem Jahrzehnt seiner Art und Weise treu blieb, konnte er bis heute über 3,65 Millionen Abonnenten sammeln. Zudem gehörte er mit zu den ersten deutschen YouTubern, die überhaupt Let’s Plays machten.

Viele sind seit dem Beginn oder vielen Jahren dabei und wuchsen mit dem 30-Jährigen auf. GermanLetsPlay habe ihre Kindheit geprägt und seine Videos typischen Kinder- oder Anime-Serien vorgezogen. Er selbst sagte in seinem Video dazu: „Ich durfte für viele Menschen das sein, was Dragonball damals für mich war.“ So einen großen Erfolg werde er nie wieder im Leben haben.

