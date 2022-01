Die 9 größten Gaming-YouTuber 2022 in Deutschland

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wer ist SpontanaBlack? SpontanaBlack ist der Gaming-Kanal des größten deutschen Streamers: MontanaBlack . Marcel Eris lud sein erstes Gameplay-Video jedoch am 14. März 2013 auf seinem Hauptkanal hoch und zeigte darin Call of Duty: Black Ops (via YouTube ).

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In den Jahren hat sich dieses witzige Gruppen-Projekt zu einer eigenen Firma entwickelt, die Peter Smits und Dennis Brammen zusammen leiten. Sie bringen auf ihrem YouTube-Kanal allerlei Videos – egal ob Spielshow, Quiz oder Challenges in Spielen wie GTA 5 oder Minecraft.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Jeden Monat nutzen etwa 2 Milliarden Menschen die Video-Plattform YouTube. Darunter sind zahlreiche Content-Creator im Bereich Gaming unterwegs. Wir von MeinMMO stellen euch in der folgenden Liste die Top 9 der größten Gaming-YouTuber in Deutschland vor.

Insert

You are going to send email to