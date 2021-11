PietSmiet feiert größten Erfolg seit Februar auf Twitch – Mit abgedrehtem Kart-Turnier

Der krönende Abschluss war das absolut witzige 12-Personen-Rennen, in dem besonders ein Rennfahrer eine durchdachte und „tödliche“ Strategie verfolgte. Ich wanderte während des Events also zwischen herzlich lachend und „oh, fast vergessen zu atmen – so spannend ist das gerade“.

Zudem empfanden es einige Zuschauer als störend, dass unentwegt „!switch“ in den Chat gespammt wurde, um an einem Gewinnspiel von Nintendo teilnehmen zu können. Peter hat jedoch bereits gesagt, dass sie diesen Punkt beim nächsten Mal auf jeden Fall anders lösen möchten.

Was lief schief? Leider gab es zwischendurch Unterbrechungen im Stream – das Internet ist wohl ausgefallen. Während die eine Unterbrechung weniger schlimm war, da sie in einer Pause stattfand, unterbrach der Stream genau in der letzten Runde des finalen Rennens. Da die Spannung auf dem Höhepunkt war, kam der Fail natürlich ziemlich ungelegen.

Begleitet wurde die Action von Peter und Christian, die fleißig mit den Rennfahrern gefiebert haben und so die Spannung lebhaft an die Zuschauer vermitteln konnten.

Welchen Erfolg feierten PietSmiet im Februar? Im Februar konnten sie zuletzt durchschnittlich knapp 30.000 Zuschauer mit ihrem besonderen Twitch-Stream zum 10-jährigen Jubiläum begeistern (via sullygnome ). Sie spielten in dem Stream alte Klassiker von ihrem YouTube-Kanal, wie Wolfteam, CS:GO oder Minecraft Adventure Map.

