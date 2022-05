MontanaBlack muss lang geplantes CoD-Turnier mit Twitch-Kumpels abbrechen – „Ich bin so was schon gewohnt“

Ich bin ganz ehrlich, Jungs, ich bin so was schon gewohnt. Ihr kennt das ja, DDoS war schon immer ein Problem. (…) Auf montanablack.de beispielsweise wurden wir auch regelmäßig geDDoSt, wenn wir Aktionen hatten.

Wie lief das Turnier? Beinahe gar nicht. Zuerst sah es so aus, als laufe alles problemlos. Aber dann fingen die Lags an und die Teilnehmer beklagten sich über Pings zwischen 300 und 400. Zuerst war nicht klar, woran das lag, da die Server und das Internet stabil waren.

Wie lief die Vorbereitung? Die Server wurden von Plutonium in Amerika gehostet. Jedoch gestaltete sich die Einrichtung schwieriger als gedacht und der Hoster musste alles individuell einrichten. Das Turnier wurde deswegen sogar nach hinten verschoben (via Twitter ).

Am 14. Mai, um 16 Uhr, ging es los. Die genauen Teams könnt ihr euch in MontanaBlacks Tweet ansehen:

Der größte deutsche Twitch-Streamer, Marcel „MontanaBlack“ Eris, plante seit April ein eigenes Turnier in Call of Duty: Black Ops 2 zu veranstalten. Mit dabei waren einige bekannte Persönlichkeiten von Twitch und YouTube. Allerdings musste MontanaBlack das Turnier nach knapp 2 Stunden unterbrechen, da DDoS-Attacken auf den Server stattfanden.

