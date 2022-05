Twitch: Melonen, Pandas und Unterhosen sind die Vorlieben einer aufstrebenden deutschen VTuberin – Wer ist sukidingels?

Tyler1 ist der bekannteste und erfolgreichste Twitch-Streamer zu League of Legends. In dem Video zeigen wir euch wer er ist und warum er in der LoL-Szene so bekannt ist.

Wie sieht ihr Wachstum in Zahlen aus? Von März bis April war ihre Hochphase und sie konnte zeitweise über 2.000 Leute für ihre Streams begeistern. Damit gehörte sie für kurze Zeit zu den 5 größten Streamerinnen in Deutschland .

Außerdem scheut sie nicht davor zurück, sich auch im echten Leben zu präsentieren, da sie auf der diesjährigen Dokomi sein wird (via dokomi.de ). Einer Anime-Convention in Düsseldorf, die jedes Jahr einmalig stattfindet und massenhaft Besucher anlockt. Wer also möchte, kann sukidingels dort antreffen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Insert

You are going to send email to