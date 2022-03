Die „beste VTuberin“ auf Twitch hat neue Haare und alle flippen aus

Streamerin und VTuberin Youna „CodeMiko“ Kang räumte 2022 bei den Streamer Awards den Preis als „beste VTuberin“ ab. Jetzt zeigte CodeMiko ihren neuen VTuber-Avatar und begeisterte damit ihre Fans.

Was sind VTuber? VTuber gewinnen immer mehr Popularität auf Twitch und anderen Streaming-Plattformen. Dabei nutzen die Streamer nicht ihr richtiges Gesicht als Facecam, sondern einen Anime-ähnlichen Avatar. Dieser bewegt sich entsprechend den Bewegungen von der Person hinter diesem Avatar, auch VTuber-Modell genannt.

Zuletzt brach die VTuberin Ironmouse sämtliche Rekorde auf Twitch und veranstaltete einen Subathon, der einen ganzen Monat andauerte. Sie war ebenfalls bei den Streamer Awards nominiert, wurde aber von CodeMiko geschlagen.

CodeMiko präsentiert ihr neues, schickes VTuber-Modell

So sah das alte Modell der VTuberin CodeMiko aus: Schon zweimal wechselte die Streamerin ihr Modell aus, ihr vorheriges VTuber-Modell sah so aus:

CodeMikos VTuber-Modell vor dem neuen Debüt.

Kleine, freche Knubbel als Zöpfe und orange Haare mit roten Strähnchen. Dazu eine kurze schwarze Hose und ein bauchfreies Oberteil, auf dem die letzten Chat-Nachrichten präsentiert wurden.

So sieht das neue Modell der VTuberin CodeMiko aus: In einem Stream zeigte CodeMiko aufgeregt ihr neues Modell, das „deutlich verbessert“ wurde:

CodeMikos neues VTuber-Modell.

Als Outfit trägt sie immer noch ein bauchfreies Oberteil und eine schwarze Hose. Jedoch seien die Texturen jetzt verbessert worden und auch die Lederhose glänzt nun. Zudem seien die Proportionen sehr viel angemessener gestaltet worden. Der Charakter sei nun ähnlich groß wie CodeMiko selbst.

Doch eines begeisterte die Fans besonders: Die neuen Haare. Nicht nur die Farbe, sondern auch die physikalischen Eigenschaften seien deutlich besser, als bei dem alten Modell.

Fans sind begeistert von den Haaren, jedoch auch Zwiegespalten

Was sagen die Fans zum neuen Modell? Die Fans sind sich uneinig, was das VTuber-Modell betrifft. Während die einen komplett aus dem Häuschen sind, merken andere an, dass es nun „zu technisch“ aussehe.

Das alte Modell habe ein schöneres Gesicht und auch der Körper wurde wohl von einigen Zuschauern bevorzugt.

Begeistert zeigte sich der überwiegende Teil jedoch von den Haaren, die ihr in dem Twitch-Clip, im Vergleich zu den Alten, sehen könnt:

Sie bewegen sich viel natürlicher und schwingen dynamisch mit, während die vorherigen Haare einfach starr an derselben Stelle verweilten. Selbst einzelne Strähnen fallen gelegentlich in das Gesicht des Avatars.

Die Zuschauer spammten „Wow“, „Ich liebe die Haare“, „Das ist so wild“ und weitere Komplimente in den Chat der Streamerin. In wenigen Sekunden ratterte der Chat die verschiedensten Nachrichten herunter, während die VTuberin begeistert ihre Haare schwenkte.

Bald wird man CodeMiko also nur noch mit dem neuen Modell sehen, von dem alten müssen sich ihre Fans wohl verabschieden.

