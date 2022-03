Kleiner Twitch-Streamer erreicht wichtigen Meilenstein, sprengt danach live sein Auto

Es ist eine weitere von vielen verrückten Aktionen auf der Streaming-Plattform. Aber was haltet ihr von sowas? Findet ihr es überzogen, oder liebt ihr genau so ein Spektakel?

Da der Stream aber auf Finnisch ist, kennen wir keine Details zu der Aktion. Wo man in Finnland so viel Dynamit herbekommt, sollte wohl auch besser unbeantwortet bleiben.

So hat er das angestellt: Für die Detonation nutzte er 36 Kilo Dynamit, was das Auto in einer heftigen Explosion völlig zerstörte.

Als sein Subathon am 19. März den letzten Meilenstein erreichte, erhielt TurunPug die Aufgabe, einen alten Ford Fiesta in die Luft zu sprengen.

Was ist ein Subathon? Das Wort ist eine Mischung aus Sub, das englisch für Abo ist, und Marathon. Daher kann man sich die Bedeutung auch einigermaßen ableiten.

Der finnische Twitch-Streamer TurunPug hat einen Subathon auf eine sehr explosive Art und Weise abgeschlossen und so einen Meilenstein gefeiert. Dafür hat er ein altes Auto in die Luft gesprengt.

