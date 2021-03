Der Twitch-Streamer Ludwig kam auf die Idee einen „Subathon“ zu starten. Seit 186 Stunden ist er auf Sendung und muss noch mindestens 55 weitere Stunden abreißen. Das Problem ist: Er darf nicht aufhören zu senden,, solange weiter Geld reinkommt. Und es kommt eine Menge Geld rein. Man geht im Moment von über 390.000 $ aus, die er über den Marathon Twitch-Stream einnimmt.

Das ist die Idee von Ludwig: Ludwig startete am Sonntag, dem 14. März, einen „Subathon“. Die Idee war:

Für jedes bezahlpflichtige Abo, das Ludwig bekommt, und für jede Geldspende, bleibt er länger auf Sendung

Eine normale Subscription (etwa 5€) sollte 20 Sekunden auf die Uhr bringen

Eine Tier-2 Subscription dann schon 40 Sekunden

Und eine begeherte Tier-3-Sub sollte den Stream um eine Minute verlängern

Solange sie zahlen, muss er streamen

So lief das: Der Stream begann vor mehr als einer Woche mit „30 Minuten“ Gratis-Zeit auf der Uhr um 14:23 Uhr US-Zeit am Sonntag. Eigentlich wäre der Stream, ohne Spenden, also schon um 15 Uhr vorbei gewesen.

Doch noch während Ludwig die Regeln erklärte, sprang der Stream schon auf eine Stunde hoch: Die Leute hatten begonnen, zu spenden, bevor es richtig losging.

So läuft es jetzt: Die Zuschauer von Twitch haben mittlerweile so viel Geld gespendet, dass Ludwig seit 186 Stunden auf Sendung ist und noch mindestens 54 weitere Stunden live sein muss.

Die Fans scheinen sich einen Spaß daraus zu machen, ihn auf Sendung zu halten, obwohl der sichtbar darunter leidet. Ludwig hat schon den Wert runtergesetzt, um den eine Spende den Stream verlängert, trotzdem hat er jetzt noch über 50 Stunden abzureißen und es wird eher noch mehr.

Streamer ist seit 1068 Stunden live auf Twitch, weil er Angst hat, allein zu sein

Das Leben von Ludwig hat sich zur Truman-Show verwandelt. Der schläft, isst und duscht auf Twitch und achtet dabei darauf, nicht gegen die Nacktheitsregeln zu verstoßen.

Vor einigen Tagen sagte der Streamer: wenn es ihm mal nicht so gut geht, nimmt er einfach ein Bad in seinem Geldspeicher. Das erfrischt ihn.

Wenn er schläft, dann mit Nachtbrille, und während seine Zuschauer abstruse Horrorfilme mit Riesenspinnen in seinem Stream sehen.

Fast 400.000 $ in 186 Stunden verdient

Wie viel Geld hat Ludwig damit schon gemacht? Das ist schwierig zu sagen, weil die Subs nicht offiziell gezählt werden, also nicht offen liegen, wie Followerzahlen, sondern private Zahlen der Streamer sind. Nach 84 Stunden hat er bereits über 100.000 $ eingenommen, wie er selbst zeigt – und noch ist kein Ende in Sicht.

Die Seite „TwitchTracker“ geht davon aus, dass Ludwig im Moment bei 100.550 aktiven Subs steht. Das wären minimal schon 250.000 $, die er im Monat erhält. Eher aber deutlich mehr, weil bei der Rechnung nur Tier-1-Subs mitreinzählen. Durch weitere Spenden und höherwertige Subs kommt Ludwig höchstwahrscheinlich auf einen mittleren 6-stelligen Bereich für die Aktion.

Ein von Fans betriebener Tracker zum Stream rechnet aus, dass Ludwig:

seit 186 Stunden streamt

davon 51 Stunden geschlafen hat

67.393 Subs kassieren konnte

genau 392.871 $ verdient hat mit Subs, Bits und Werbeeinblendungen

Bei so viel Geld scheint es okay, wenn Ludwig 43.000 $ ausgibt, um mal eine Stunde mit shroud abzuhängen.

In 2 Jahren vom Vape-Manager zum bestbezahlten Streamer auf Twitch

Das ist Ludwig: Ludwig „Ludwig“ Anders Ahgren (25) wurde als professioneller Spieler von Super Smash Bros. bekannt. 2018 fing er mit dem Streamen an, 2019 wurde er aus einem Job als Manager für eine Vape-Firma gefeuert und arbeitete danach als Vollzeit-Streamer auf Twitch

Seine Karriere auf Twitch startete 2020 so richtig durch, als er Among Us für sich entdeckte. Das „Laber-und-Lügen-Spiel“ machte ihn zu einem der großen Gewinner auf Twitch, während der Corona-Pandemie 2020. Der “Among Us”-Hype spülte eine Reihe von Streamern nach oben, so wie 2018 Fortnite über Nacht junge Shooter-Spieler zu Stars machte, konnten bei Among Us nun die Leute glänzen, die gut reden und mit dem Chat interagieren können. Streamerinnen wie Valkyrae oder der mysteriöse Corpse Husband wurden zu Stars. Und eben auch Ludwig.

Die Zuschauern sehnten sich offenbar während des Corona-Lockdowns danach, Leuten dabei zuzuschauen, wie die miteinander sprechen, rumalbern und streiten. Ludwig erwies sich als redegewandt. Er ist bekannt dafür, ohne Ende labern zu können. Beim Survival-Spiel Rust übernahm er die Rolle als Live-Berichterstatter.

Wo steht der Rekord für Subs? Die höchsten gemessenen Streams erreichte Ninja einmal während der Fortnite-Manie 2018. Da erhielten Zuschauer „Kostenlose Twitch-Prime“-Abos durch eine Fortnite-Aktion. Der damals angesagte Streamer Ninja soll bei etwa 270.000 Subs gestanden haben.

Da ist Ludwig noch weit weg, aber er holt langsam auf.

