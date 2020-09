Der Streamer GPHustla hat den Rekord für den längsten, ununterbrochenen Stream auf Twitch gebrochen. Er ist seit mehr als 1000 Stunden live auf Sendung. In einem Clip sagt er, dass er Angst hat, wieder alleine zu sein. Das klingt wie eine ziemlich depressive Version der Truman-Show.

So entstand der Rekord: Der Streamer begann am 24. August einen Marathon-Stream über 24 Stunden. Das eskalierte und ging immer weiter. Er hörte einfach nicht mehr auf zu streamen und schlief sogar vor der Kamera.

Mittlerweile ist GPHustla seit 1068 Stunden live auf Twitch zu sehen. Im Moment schläft er und dabei schauen ihm noch 230 Zuschauer zu.

So richtig erfolgreich waren die letzten 30 Tage nicht: Er hat im Schnitt 8 Zuschauer. In den letzten Stunden wurden es dann ein paar mehr, weil sich die Nachricht rumsprach, was für ein seltsames Experiment auf Twitch läuft.

Der Streamer überträgt sein ganzes Leben auf Twitch. Wenn er einkaufen geht, filmt er sich in einem IRL-Stream mit dem Handy.

Sein Fernziel ist es, den offiziellen Rekord des Guinness-Buchs der Rekorde zu brechen: Damit will er am 1. Januar 2021 beginnen und dann länger als 161 Stunden auf Sendung sein. Im Moment trainiert er dafür und hat dabei alle inoffiziellen Rekorde pulverisiert.

GP Hustla überträgt mit einem Handy, wenn er etwa Auto fährt, um sich Lebensmittel im Supermarkt zu holen.

„Ich will auf Twitch leben“

Warum macht er das? In einem Clip erklärt GPHustla, warum er diesen Rekord durchzieht. Der Streamer sagt:

Ich freu mich jeden Tag so drauf, dass ich nicht aufhören will. Ich will auf Twitch leben. Ich will der Streamer sein, der immer live ist. Du kannst zu jeder Zeit beim Kanal von GPHustla vorbeischauen und er ist live. GP Hustla

Ich bin alleine – Ich habe nichts

Das klingt positiv und wie eine freudige Werbe-Nachricht, die sich eine PR-Agentur ausgedacht hat.

Der beliebteste Clip auf dem Kanal von GPHustla mit über 70.000 Aufrufen sendet aber eine andere Botschaft. Da sagt er:

Ich denke, das ist einer der Gründe, warum ich den Stream nicht stoppe: Ich hab Angst davor, wieder alleine zu sein. Es ist so, als wären sie hinten in meinem Verstand: Sobald ich offline bin, bin ich wieder alleine. Ich bin allein. Ich habe nichts. Und deshalb fühle ich mich dem Streaming so verbunden. Ich hab mich die letzten Jahre lange nicht mehr so gefühlt. GP Hustla

Der Streamer erklärt dann, in seiner Jugend sei er gesellig gewesen und habe es genossen im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen.

In den letzten Jahren habe er sich aber gefragt: „Muss ich echt aus dem Haus gehen?“

Im Film „Die Truman Show“ von 1998 wird das Leben eines vermeintlich normalen Menschen ohne dessen Wissen gefilmt: Jede Sekunde wird zur Unterhaltung der Zuschauer übertragen. Das Leben des Mannes wirkt durchgestylt und gescriptet. Er ist der wahr gewordene amerikanische Vorstadt-Traum.

Das galt vor 22 Jahren noch als gewagte Zukunftsvision. Mittlerweile ist es Realität, dass jemand sein ganzes Leben versendet, und es ist nicht so glamourös wie im „Jim Carrey“-Film.

Wir haben im Dezember 2019 über den deutschen Streamer Seansstream berichtet, der versucht hatte in einem Monat die maximale Anzahl von Stunden live auf Twitch zu sein. Der hat allerdings seine Schlaf-Pausen nicht live übertragen.

Professor Broman, der warnte schon 2017 vor Exzessen auf Twitch.

Twitch ist unreguliert. Letztlich bestimmt jeder Streamer selbst, wie lange er auf Sendung sein möchte, was für ihn gesundheitlich okay ist und wie viele Pausen er sich gönnt. Bereit 2017 machte der Destiny-Streamer ProfessorBroman auf die Probleme aufmerksam, die damit einhergehen.

Das System Twitch verleitet zur Selbst-Ausbeutung:

