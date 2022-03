Star-Spieler rechnet mit LoL ab: „Wär ich kein Profi, würde ich keine SoloQ mehr spielen“

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Das hängt auch damit zusammen, dass Faker in der koreanischen Solo-Queue spielt und es hier Probleme mit „ausländischen Spielern“ gibt. Die können zwar durch Spezial-Accounts dort mit allem Luxus spielen, nehmen aber die SoloQ oft nicht so ernst, wie sich das Profis wünschen.

Wenn er an Mitspieler gerät, die nur „trollen“, das Spiel nicht ernst nehmen oder tilten und aufgeben , kann selbst so Superstar wie Faker keinen entscheidenden Einfluss auf das Spiel nehmen.

Was genau meint er damit ? Faker hadert mit seinen Mitspielern in der Solo-Queue. Der Midlaner denkt offenbar, er selbst hat als einzelner zu wenig Einfluss auf den Ausgang seines Matches. Alles hängt von den Mitspielern ab, die ihm beim Matchmaking zugelost werden.

Das stört Faker gerade: In einem Twitch-Stream am 16. März sagte Faker, laut einer Übersetzung:

