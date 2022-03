LoL: Profi wagt es, „Nationalheiligtum” mit miesem Spiel zu verärgern – Wird entehrt und hart bestraft

In Südkorea ist der „League of Legends„-Profi Faker ein Nationalheiligtum. Er gilt als der beste Spieler in LoL aller Zeiten. 2022 ist der 25-Jährige in Bestform. Sein Team T1 hat grade 15 Spiele in Folge gewonnen, doch ein chinesischer Profi-Spieler wagte es jetzt, Faker in der Solo-Queue blöd zu kommen. Sofort brach die Hölle über ihn herein.

Wer ist Faker?

Faker gilt als der beste und bekannteste LoL-Spieler in der Geschichte des MOBAs. Der Midlaner hat 3 Weltmeisterschaften mit T1 gewonnen und zig persönliche Auszeichnungen gesammelt. Er ist für seinen riesigen Champion-Pool und seine mechanischen Fähigkeiten bekannt: Der „untötbare Dämonenkönig“ ist in der Midlane ein eiskalter Killer und es gibt endlos viele Highlight-Videos des Südkoreaners.

Seit 5, 6 Jahren läuft’s nicht mehr ganz toll, sein Team T1 hat ein WM-Finale knapp verloren, ist sonst öfter blöd ausgeschieden oder hat sich gar nicht für eine Worlds qualifiziert. Ständig kamen und gingen die Mitspieler und Coaches von Faker, es gab außer ihm keine Konstanz bei T1. Aber 2022 hat Faker endlich wieder Top-Mitspieler neben sich, wie den Supporter Keria, und T1 steht glänzend da. Mit 15-0 dominiert T1 die LCK. Das ist vor T1 noch kein Team der LCK gelungen.

Faker ist in Südkorea so eine große Nummer, dass er als „Botschafter des Landes“ gilt und einen ähnlichen Status wie Olympioniken genießt. Ein Politiker forderte, extra für ihn eine Sonderregelung einzuführen, damit er seinen verpflichtenden Wehrdienst erst nach seiner Profi-Karriere antreten muss.

Wie hat jemand Faker verägert? Der Ersatz-Toplaner des chinesischen Profi-Teams TopEsports, Qingtian, hat den Unmut von Faker auf sich gezogen. Er spielte Aatrox, gab sich aber nicht sonderlich viel Mühe in einem Spiel, das Faker live auf Twitch übertrug.

Faker sagte: Der Spieler würde absichtlich das Spiel sabotieren, hätte 16 Tode und keine Kills in einem 32 minütigen Spiel, das Fakers Team klar verlor. Faker sprach von „throwen“, so nennt man es in LoL, wenn ein Spieler so frustriert ist und sich chancenlos wähnt, dass er sich gar keine Mühe mehr gibt, sondern nur noch Mist baut, reihenweise stirbt und nichts mehr zustande bringt.

Von Profis erwartet man, auch in so einer Situation ihr Bestes zu geben und das Spiel würdevoll zu Ende zu bringen.

Faker regte sich über chinesische Spieler auf, die sich in der koreanischen Solo-Queue derart daneben benehmen. Es hieß, die hasse er am liebsten. Das Problem gebe es jetzt schon seit zig Jahren. Er frage sich, warum Riot Games denen überhaupt Super-Accounts gegeben hat.

Mit diesen „Super Accounts“ können Profis in jeder Liga spielen. Weil die koreanische Solo-Queue als die beste der Welt gilt, kommen auch viele Profis aus dem Ausland dorthin. Faker ärgert sich offenbar darüber, dass jemand aus China in die Solo-Queue kommt und dann dort Mist baut und Spiele sabotiert.

Profi bekommt Monatsgehalt Strafe, wird öffentlich bloßgestellt

Was passierte danach?

Das Team des so bloß gestellten Profis, Top Esports, erließ ein offizielles Statement auf Weibo, dem chinesischen Facebook, tadelte Qingtian für sein Benehmen und sagte, man ziehe ihm ein Monatsgehalt vom Lohn ab. Außerdem werde man sein Training verschärfen und ihn unter Aufsicht stellen.

Der Spieler selbst entschuldigte sich und gestand, dass er sich als Profi-Spieler mehr darum bemühen müsse, zum guten Umfeld des Spiels beizutragen. Er werde jedes Spiel in Zukunft ernst nehmen.

Sogar Riot Games Korea hat reagiert und gesagt, man habe die Beschwerde Fakers vernommen. Das sei aber etwas, das man auf höchster Ebene klären muss (via dotesports).

Das steckt dahinter: Was der arme Profi da gemacht hat, geschieht wahrscheinlich tausende Male weltweit am Tag in LoL. Aber es ausgerechnet in einem Spiel zu machen, das Faker auf Twitch überträgt, ist einfach dumm gelaufen.

