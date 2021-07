„Call of Duty“-Star flüchtet aus LoL: „Die schlimmsten Menschen im Gaming!“

Der YouTuber Jack „CouRage“ Dunlop ist vor allem für seine Videos zu Call of Duty: Warzone und Fortnite bekannt. Doch immer wieder gibt er sich dem MOBA League of Legends hin. Doch dort hält er’s nicht lange aus. Sein neuester Versuch, League of Legends zu genießen, endete in Zorn und Wut. Er nannte die „Silver-Community“ in LoL die „worst People in Gaming“.

Das ist CouRage:

Der mittlerweile 27-jährige US-Amerikaner Jack „CouRage“ Dunlop begann seine Karriere als Praktikant für die Major League Gaming, wechselte zu Activision Blizzard und wurde mit Anfang 20 als Host und Kommentator für die Profi-Liga von „Call of Duty“ bekannt. 2018 begann er seine Laufbahn als Profi-Streamer, wurde ein Kumpel von Tyler „Ninja“ Blevins und startete mit Fortnite voll auf Twitch durch.

Mittlerweile ist „CouRage“ ein großer Streamer auf YouTube. Dort hat er über 3 Millionen Abos. Er ist im E-Sport-Clan „100 Thieves“ und hat sich in den letzten Monaten vor allem mit Call of Duty: Warzone beschäftigt. In der Streaming-Szene ist er fest verankert, aus seiner Fortnite-Zeit ist er mit vielen großen Twitch-Stars wie TimTheTatman, DrLupo, DrDisrespect oder eben Ninja befreundet.

Aber seine geheime Leidenschaft gilt offenbar der League of Legends, auch wenn er dazu keine Videos macht.

„Die schlimmsten Menschen im Gaming“

Das sagt CouRage zu LoL: Aus seinen Videos geht gar nicht hervor, dass CouRage so viel LoL spielt. Denn er zeigt das Spiel live nicht. In einem Tweet sagt er aber nun (via twitter):

„Meine Damen und Herren, ich möchte bekanntgeben, dass ich LoL zum 28. Mal deinstalliert habe in 10,5 Jahren. Einmal mehr ist es die furchtbare Silver-Community, die mich zum Aufgeben bringt. Wirklich die schlimmsten Menschen im Gaming. Tut mir leid, dass ich länger keinen Content hochgeladen habe. War süchtig.“ CouRage

YouTuber ist gefangen in der ELO-Hölle von LoL

Über was beschwert er sich genau? CouRage meckert über die sogenannte „ELO-Hölle“: Ein Zustand, in dem man Teammitglieder hat, die furchtbar schlecht sind, die Schuld aber grundsätzlich bei anderen suchen.

CouRage sagt: Er habe in 3 Matches jeweils 3 Top-Laner gehabt, die 0/8, 0/14 und 0/14 gespielt: Also keine Kills erzielt haben, aber extrem oft gestorben sind. Auch andere Lanes hätten in diesen 3 Runden fürchterlich versagt.

Das Schlimmste sei, dass dieses Leute kein Interesse gezeigt hätten, ihr Spiel zu verbessern. Sie seien lediglich „Deadweight“, Ballast gewesen.

Es helfe auch nichts, den Chat einfach auszustellen, die Leute würden trotzdem „Intentional feeden“; sich mit Absicht dem Gegner zum Fraß vorwerfen.

Herrliches Video erklärt, wie LoL aus normalen Spielern toxische Irre macht

So wird das diskutiert: Viele haben Verständnis für das Erlebnis von CouRage. Einer sagt, er steckte über Jahre in „Silver“ fest. Weiter oben sei es immer noch toxisch und übel, aber wenigstens in einer anderen Form.

Andere Twitter-Nutzer sagen: Lol sei wirklich toxisch und viele ringen mit dem Problem, wie sich das Spiel auf ihre geistige Gesundheit auswirkt.

Zwar gilt auch Call of Duty als “toxisch”, aber LoL ist wohl auf eine andere Art schlimm. In den Subreddits zu den Games spiegelt sich das wider: KI sagt: 8 Online-Games haben noch schlimmere Subreddits als LoL

Die ELO-Hölle: Es gibt kein Entkommen

Das steckt dahinter: Was CouRage hier beschreibt, ist als „ELO-Hölle“ bekannt: Ein Zustand, in dem man so schlechte Teammitglieder bekommt, dass man mit denen unmöglich gewinnen kann und daher im Rang nicht aufsteigt und ewig festhängt.

Es spiel viel Psychologie und selektive Wahrnehmung mit rein: Denn eigentlich kann man davon ausgehen, dass im Gegner-Team ebenfalls solche extrem schlechten Spieler sind, die ihr Team so runterziehen, dass die verlieren. Aber gefühlt hat man nur selbst solche Luschen dabei und nimmt die Schwächen im Gegner-Team nicht so gravierend wahr.

Die ELO-Hölle zeichnet sich dadurch aus, dass der Umgangston furchtbar ist und jeder den anderen dafür verantwortlich macht, dass man schon wieder verliert. Wer andere aber „Zu hart flamet“, der kann erleben, dass die „tilten“ und das Spiel dann absichtlich sabotieren.

Eine Erfahrung, die viele LoL-Spieler kennen dürften, ob jetzt in „SIlver“ oder auf anderen Rangstufen.

Wir haben uns auf MeinMMO einmal mit typischen Spielern beschäftigt, die man in der “ELO-Hölle” von League of Legends trifft:

