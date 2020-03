KI sagt: 8 Online-Games haben noch schlimmere Subreddits als LoL

Foren wie Reddit sind voller toxischer Kommentare. Eine Studie hat nun die schlimmsten Subreddits vorgestellt und es sind allesamt Online-Games.

Was wurde untersucht? Auf der Seite Clutch hat man sich zur Aufgabe gemacht, die toxischsten Spieler anhand ihrer Subreddits zu ermitteln.

Dafür nutzte man den Toxic Comment Classifier. Dies ist eine künstliche Intelligenz, die Beleidigungen herausfiltert und aufzeigt. Man konnte so also schauen, in welchen Subreddits die meisten Beleidigungen gefallen sind. Gecheckt wurden damit insgesamt 1,3 Millionen Reddit-Kommentare

Was kommt bei raus? Wer sicher ist, dass League of Legends hier auf Platz 1 liegt, der täuscht sich. Das MOBA landet auf Rang 9 und vor ihm sind zahlreiche MMOs und Online-Games.

Shooter sind ganz vorne dabei

Das sind die Platzierungen: Auf den ersten Rängen landen Shooter. Die Call of Duty-Reihe ist sogar gleich zweimal vertreten. Wir zeigen euch hier die Rangliste als Ergebnis. Darunter haben wir die Spielenamen nochmals ausgeschrieben:

Payday: The Heist Call of Duty: Modern Warfare Rust Call of Duty: Black Ops 4 Dota 2 Mortal Kombat Battlefield Mount & Blade League of Legends Binding of Isaac

Was fällt auf? Die Communitys, in denen die meisten Beleidigungen fallen, sind allesamt Multiplayer-Spiele. Bei den Communitys, wo es um das gemeinsame Spielen geht, scheinen besonders toxisch zu sein.

League of Legends, was für viele wohl als das toxischste Spiel gilt, landet hier nur auf Platz 9. Das MOBA ist bei vielen toxischen Streamern beliebt und jeder, der dort schon mal unterwegs war, wurde sicherlich schon mal blöd angemacht.

Unser Autor Philipp Hansen hatten in seinen ersten Runden ebenfalls gleich mit solchen Spielern zu kämpfen.

Auf Platz 10 findet man dann mit Binding of Isaac den ersten Single Player. Es sind also nicht nur Online-Spiele toxisch, sondern auch Communitys rund um Single Player.

Wie ernst kann man diese Auswertung nehmen? Die künstliche Intelligenz filtert hier nur nach Beleidigungen und wertet sie nicht aus. In manchen Communitys ist es gang und gäbe, dass man toxisch zueinander ist, was aber nicht gleich als Beleidigung gewertet wird.

Es kann also durchaus sein, dass in Modern Warfare oder Payday zwar seine Mitspieler beschimpft, doch es eher spaßig meint. In League of Legends sind es hingegen eher böswillige Beschimpfungen, die auch so empfunden werden.

Die größten Subreddits von MMORPGs sind im Übrigen nicht auf dieser Liste vertreten. Bei diesem Genre scheint man wohl etwas freundlicher zueinander zu sein, zumindest laut der künstlichen Intelligenz.