Der Streamer Tyler1 hat sich bei der Auslosung für die League of Legends Twitch Rivals im Januar 2020 in seiner gewohnt aggressiven Art präsentiert. In einer Kampfansage stellte er sich dabei als den größten Spieler auf Erden dar.

Wer ist Tyler1? Tyler1 ist ein LoL-Streamer, der für seine toxische Art bekannt ist. Diese brachte ihm bereits einen permanenten Bann ein, den Riot Games jedoch nach 2 Jahren aufgehoben hat. Trotz oder gerade wegen seiner Art ist er sehr erfolgreich.

In den letzten 90 Tagen war er laut Sullygnomes sogar der größte Twitch-Streamer im Bereich League of Legends, wenn man vom offiziellen Riot-Kanal absieht.

Tyler1 ist für sein Spiel mit Draven bekannt.

Was hat Tyler1 diesmal gemacht? Tyler1 und sein Team gewannen die letzte Ausgabe der Twitch Rivals, einem Turnier extra für Streamer auf der Plattform. Bei der Präsentation des Gewinners musste Twitch ihn sogar mehrfach zensieren.

Im Januar findet die nächste Ausgabe des Turniers statt und entsprechend motiviert zeigt sich Tyler1 für die Titelverteidigung.

In gewohnt aggressiver Art richtet er sich dabei an die Konkurrenten im Turnier. In seiner kurzen Rede bezeichnet er sich selbst als „großartigsten Menschen auf der verdammten Erde“ und drohte seinen Gegnern, die sich im Turnier in die Hosen machen werden. Dabei verwendet er mehrere Schimpfwörter.

Tyler1 polarisiert und gilt als Beispiel für die LoL-Community

Wie wird mit der Ansage umgegangen? Die Rede von Tyler1 war einigen anderen Streamern, die ebenfalls zugeschaltet waren, sichtlich unangenehm. Trotzdem sorgt sein Verhalten bei vielen Zuschauern für positive Reaktionen und Lacher im Chat.

Sie schätzen Tyler1s selbstbewusste und übertriebene Art. Manche sehen den Auftritt und sein Verhalten auch als Show an. Doch genau dieses Verhalten ist es, das von vielen kritisiert wird, wenn es um die Community von League of Legends geht.

LoL: Twitch-Streamer Tyler1 stirbt 3-mal in 40 Sekunden – Zweifelt an der Macht des URF

Wie ist die LoL-Community? Die Community von League of Legends hat den Ruf sehr toxisch zu sein und schnell beleidigend zu werden. Das hat MeinMMO-Autor Philipp sogar am eigenen Leib erfahren dürfen.

Streamer wie Tyler1 leben ein solches Verhalten vor. Zwar werden sie immer wieder mit Sperrungen im Spiel und manchmal sogar auf Twitch bestraft, doch auf der anderen Seite zu Events wie den Twitch Rivals oder dem LoL Allstars-Turnier eingeladen.

Zuschauer dieser Events kritisieren auch, warum bekannte Persönlichkeiten mit negativem Verhalten seltener bestraft werden, als unbekannte Spieler.

Trick2G, Teilnehmer der Twitch Rivals und bekannt für die Zerstörung seiner Tastaturen

Twitch Rivals – Ein Event für bekannte Gesicher

Was sind die Twitch Rivals? Bei den Twitch Rivals treten bekannte Persönlichkeiten gegeneinander an. Meist handelt es sich dabei um die größten Streamer oder ehemalige Profi-Spieler.

Die Twitch Rivals gibt es aktuell für LoL, Teamfight Tactics, Fortnite und Apex Legends.

Die Teams für das Twitch Rivals im Januar

Wann finden die nächste Ausgabe statt? Die Twitch Rivals zu League of Legends finden vom 21. bis 23. Januar statt. Zuschauen könnt ihr auf dem dazugehörigen Twitch-Kanal.