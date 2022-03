LoL kündigt systemische Änderungen am Meta an, um ein großes Problem zu lösen

Bei League of Legends hat Riot Games jetzt das Update 12.6 skizziert, das am 30. März auf die Live-Server kommen soll. Der Patch wird eines der größten Probleme angehen, die League of Legends gerade plagen: Heilung ist zu stark, vor allem durch Lebensraub. Es wird Nerfs für viele Items hageln. Eine beliebte Rune fliegt ganz aus LoL.

Was ist ein Problem von LoL im Meta gerade? Der LoL-Experte Doublelift hat im Oktober 2021 bereits erklärt, was das Problem des Metas in League of Legends ist:

In LoL gibt es zu viel Heilung

Weil es so viel Heilung gibt, müssen Champs extrem viel Schaden austeilen, damit überhaupt wer jemanden killen kann

Das führt dazu, dass Spieler „sehr schnell von 100 auf 0 fallen“, aber auch sehr schnell wieder von „fast 0 auf 100 hochgehen“ – es gibt sozusagen Lebensbalken-Ping-Pong

Laut Doublelift würde diese „Lächerliche Heilung“, gerade durch Lebensraub-Items, das Meta von LoL bestimmen.

Wie geht Riot Games das jetzt in Patch 12.6 an? Riot hat eine ganze Reihe Nerfs für starke Items mit Lebensraub vorgestellt.

Der Lebensraub geht bei vielen Items konsequent von 10 % auf 8 % runter, bei Vampire Scepter, Shieldbow und Bork.

Beim „Blood-Thirster“, einer ikonische Waffe, sinkt der Lifesteal von 20 % auf 15 %.

LoL streicht starke Rune mit Omnivamp

Das ist wahrscheinlich die wichtigste Änderung: Eine problematische Rune nimmt Riot Games ganz aus dem Spiel. Die Rune „Ravenous Hunter“ gibt dem Spieler 6 % Omnivamp bei 5 Stacks. Omnivamp ist eine besonders starke Form von Lebensentzug.

Wie Dotesports weiß, war die Rune so stark, dass sie von vielen Leuten verwendet wurde.

Stattdessen soll jetzt eine Rune kommen, die Gold verspricht, wenn man einen gegnerischen Champion das erste Mal ausschaltet.

Tanks mit viel Lebensentzug dürfen nicht auch noch viel Schaden austeilen

Das sagt Riot zu den Änderungen: Auf reddit meldet sich ein LoL-Entwickler und erklärt die Änderung:

Generell soll es einen Preis haben, wenn man seine Ausrüstung auf ein starkes „Sustain“ auslegt, also auf die Fähigkeit lange zu überleben und sich wieder hoch zu heilen.

Wer viel Schaden austeilen kann, müsse dafür in Kauf nehmen, auch schnell umzukippen.

Wer sich als Tank mit viel Lebensentzug aufstellen will, darf nicht gleichzeitig viel Schaden anrichten.

Die Änderungen, die der Patch bringt, solle man als „Neu-Bewertung“ von des Wertes „Sustain“ sehen.

Wie kommen die Änderungen an? Generell kommt die allgemeine Richtung der Änderung gut an, denn die Heilung in LoL wird insgesamt kritisch gesehen. Dass man sich an einer Mobwelle wieder vollheilen kann, durch den enormen Lebensentzug, sehen offenbar einige als Problem.

Einige Nutzer sagen aber: Die Änderungen würden vor allem ADCs betreffen, die seien aber nicht das Problem, sondern Tanks mit einem hohen Pool an Lebenspunkten.

Im Moment ist der Patch nur auf dem Test-Server, es können also noch einige Änderungen erfolgen, bis sie Ende März live gehen.

An einem Champ kann man das Problem von LoL gerade gut sehen:

